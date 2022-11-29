Tử vi ngày 29/11/2022, vận may 'xông thẳng vào nhà', 3 con giáp 'trúng số độc đắc', làm ‘sương sương’ nhưng tiền bạc tiêu xài phủ phê, giàu có, phát triển không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 07:22

Tử vi ngày 29/11/2022, 3 con giáp có cơ hội làm ăn lớn, trúng số, phát tài không ai bằng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu được biết đến là người cần cù, chịu khó nhất. Dù con giáp này không thông minh, tài năng hơn người nhưng họ lại chăm chỉ, không ngại học hỏi và không ngừng vươn lên.

Cũng nhờ thế mà họ từng bước vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Tử vi ngày 29/11/2022, con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái thành công. Được quý nhân phù trợ, họ giải quyết công việc một cách thực tế nhất. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi thuận, ký được hợp đồng có giá trị.

Tử vi ngày 29/11/2022, vận may 'xông thẳng vào nhà', 3 con giáp 'trúng số độc đắc', làm ‘sương sương’ nhưng tiền bạc tiêu xài phủ phê, giàu có, phát triển không ngừng - Ảnh 1
Con giáp Sửu may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng mưa thuận, gió hòa, có thêm thông tin về vật nuôi, cây trồng. Con giáp tuổi này làm gì cũng cẩn thận, có sự chuẩn bị trước nên ít khi mắc sai sót.

Công việc của họ ngày càng tiến triển thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập cho bản thân họ và gia đình.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 29/11/2022, tài vận của con giáp tuổi Hợi sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ, làm chuyện gì cũng đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Tin vui cũng sẽ đến từ 2 đến 3 phía, vận may của Hợi từ tháng này trở đi tăng cao không ngừng, dự trù tháng sẽ kiếm được một khoản kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc.

Khi mọi người có những tính toán để tránh thất thoát tiền bạc thì con giáp tuổi Hợi vẫn đón nhất tài lộc ầm ầm. Những vất vả khó khăn đến với tuổi Hợi trong những tháng đầu năm sẽ được đền bù xứng đáng trong quãng thời gian này.

Tử vi ngày 29/11/2022, vận may 'xông thẳng vào nhà', 3 con giáp 'trúng số độc đắc', làm ‘sương sương’ nhưng tiền bạc tiêu xài phủ phê, giàu có, phát triển không ngừng - Ảnh 2
Tử vi ngày 29/11/2022, tài vận của con giáp tuổi Hợi sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Được quý nhân nâng đỡ, người tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, chỉ cần cố gắng là gặt hái được thành công trong tầm tay. Tiền bạc về túi ào ào như mưa rào mùa hạ, bạn chẳng cần phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, thái độ lạc quan. Người tuổi này sống nhân nghĩa nên về sau ắt nhận được phước lành.

Con giáp tuổi Dần sống có lý tưởng, biết nắm bắt đúng thời cơ. Họ có thể vượt qua khó khăn, đồng thời xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng.

Tử vi ngày 29/11/2022, vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời. Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định.

Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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