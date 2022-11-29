Tử vi 12h trưa nay (29/11), con giáp tuổi Dậu vượt qua mọi khó khăn, giải quyết vấn đề hiệu quả. Họ được quý nhân phù trợ nên sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu. Người làm kinh doanh có tầm nhìn xa, đầu tư đâu sinh lời đó.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nhanh nhẹn, linh hoạt và dễ thích nghi. Trong công việc, họ tìm nhiều cách khác nhau để kiếm tiền. Vì vậy, con giáp này có thể làm nhiều nghề, nhiều việc cùng một lúc, đó chuyện bình thường.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Họ không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân.

Trong khi đó, người muốn thay đổi công việc cũng sẽ tìm được công việc đúng như mong đợi. Người tuổi này sớm thích nghi với môi trường làm việc mới, dốc hết sức vì công việc. Con giáp tuổi Dậu vượng đường thăng tiến, sớm có được thu nhập như mong đợi.

Bởi vậy, dù xuất thân bần hàn, con giáp tuổi này cũng được dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng. Người tuổi này rất tận tâm và kiên trì trong chuyện tình cảm. Khi đã yêu ai, họ yêu chung thủy và hết lòng.

Tử vi 12h trưa nay (29/11), con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân. Cuộc sống thăng hoa nhờ bạn luôn tin tưởng vào chính mình, đạt được thành công lớn.

Tử vi 12h trưa nay (29/11), con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, họ sẽ đạt được không ít thành quả. Người tuổi sẽ gặp được bạn làm ăn uy tín. Các thương vụ họ bắt tay với nhau đều sinh lãi, sinh lời. Con giáp làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ trồng bá được mùa, được giá.

Tuổi Mão

Theo tử vi học, cuộc sống của tuổi Mão có nhiều sự thay đổi. Tử vi 12h trưa nay (29/11), người tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch được thực hiện trơn tru. Con giáp này có cơ hội làm giàu. Mão sẽ nhận được cơ hội làm giàu hiếm có.

Đặc biệt, Mão sẽ luôn gặp được quý nhân giúp sức cho sự nghiệp của họ sau này. Bên cạnh đó, người tuổi Mão biết cách nắm bắt mọi cơ hội, các mối quan hệ vì ở một hoàn cảnh nào đó, chúng sẽ mang lại lợi ích. Con giáp này có thể tiến xa hơn về đường công danh và thu lại nguồn lợi nhất định cho người tuổi Mão sau này.

Đường tài lộc của tuổi Mão trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm