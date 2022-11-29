Trúng số lớn giàu sang không ai bằng tử vi ngày 29/11/2022, 3 con giáp: ‘hốt hụi’ thành công, tài lộc ầm ầm chạy vào túi, may mắn bủa vây, phú quý ngất trời, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 06:57

Tử vi ngày 29/11/2022, 3 con giáp tài vận khai mở, vận trình thăng tiến, đạt thành công.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật.

Con giáp tuổi này tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Tử vi ngày 29/11/2022, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Trúng số lớn giàu sang không ai bằng tử vi ngày 29/11/2022, 3 con giáp: ‘hốt hụi’ thành công, tài lộc ầm ầm chạy vào túi, may mắn bủa vây, phú quý ngất trời, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Con giáp Mão thành công. Ảnh minh họa: Internet

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới.

Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Tử vi học nói rằng, trong năm 2022, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, bước qua tháng 11 âm lịch, tuổi Tuất sẽ gặp quý nhân phù trợ, cuộc sống tiếp tục chuyển vận, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến, tài vận được cải thiện rõ rệt. Tử vi ngày 29/11/2022, xui xẻo dè chừng, tài vận, may mắn và sự đào hoa của con giáp này trong tháng 11 âm lịch sẽ "phất lên" một cách bất ngờ, người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Tuất nhận được sự nâng đỡ của Thần Tài, những người làm nghề tự do có thể nhận được đồng lương xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Ngoài ra, một số người cực kỳ may mắn còn có thể phát tài nhờ vào vận may của mình. Đây quả là một dấu hiệu tích cực cho người tuổi Tuất trong suốt tháng. Người tuổi này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Trúng số lớn giàu sang không ai bằng tử vi ngày 29/11/2022, 3 con giáp: ‘hốt hụi’ thành công, tài lộc ầm ầm chạy vào túi, may mắn bủa vây, phú quý ngất trời, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Tử vi ngày 29/11/2022, xui xẻo dè chừng, tài vận, may mắn và sự đào hoa của con giáp này trong tháng 11 âm lịch sẽ "phất lên" một cách bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, đôi khi tỏ ra bảo thủ, bướng bỉnh. Tuy vậy, đa phần họ đều là người tốt, hay giúp đỡ mọi người.

Trong công việc, con giáp tuổi này có chí làm giàu, không thích an nhàn, an phận. Người tuổi này giỏi thuyết phục người khác, có tầm nhìn xa trông rộng nên làm gì cũng có thể thành công.

Tử vi ngày 29/11/2022, con giáp tuổi Tý nhận cơ hội mới công việc. Người tuổi này làm việc theo kịp tiến độ, đạt hiệu quả cao, có thể gặt hái thành công như mong đợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều thuận buồm xuôi gió, mang về thành quả. Ngoài ra, bạn còn được dự báo có khoản tiền lớn vào túi.

Thời gian gần đây, gia đình của họ hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Đây cũng là động lực để con giáp này phấn đấu sự nghiệp. Người tuổi Tý làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi, tinh thần phấn chấn hơn trước.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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