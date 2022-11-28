Thời trẻ, con giáp này xem trọng công việc hơn chuyện yêu đương. Bạn chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, theo đuổi ước mơ cũng như những mục tiêu mà bản thân đặt ra.

Tử vi thứ Ba, ngày 29.11.2022, theo dự đoán 12 con giáp Tý giàu có hơn người, con giáp này có thể mua nhà, sắm xe, hưởng cuộc sống giàu sang. Trong công việc được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng hanh thông.

Vốn là người thực tế nên người tuổi Tý thuộc danh sách con giáp đam mê kiếm tiền, đối với những người này, họ luôn tâm niệm, kiếm tiền mới là chuyện thiết thực nhất, những chuyện khác đều là gió thoảng mây trôi.

Đối với mỗi người khác nhau, những chuyện họ cho là quan trọng, thiết yếu đều không giống nhau. Có người nghĩ rằng chuyện hôn nhân mới là chuyện quan trọng, có người thì thành công trong sự nghiệp mới là mấu chốt nhất.

Hôm nay, vận số tốt, bạn sẽ có mối quan hệ hợp tác với bạn bè phát triển, bắt đầu nhận được những khoản cổ tức rất tốt từ đó. Bạn còn có cơ hội trúng 1 khoản độc đắc kếch xù, tương lai tươi sáng rồi đây.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba, ngày 29.11.2022, vận mệnh người tuổi Ngọ lại khởi sắc bừng bừng. Cơ may trúng độc đắc, con giáp này có tiền tiêu thả ga. Tha hồ làm giàu. Nếu độc thân, con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp, còn người đã có gia đình nhiều khả năng có thêm quý tử.

Ngoài ra, tháng 11 âm lịch cũng là thời điểm sự nghiệp và tài chính của người tuổi Hợi đi lên không ngừng. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Tử vi thứ Ba, ngày 29.11.2022, vận mệnh người tuổi Ngọ lại khởi sắc bừng bừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu vốn là những người chăm chỉ và luôn nỗ lực cố gắng trong cuộc sống để đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Mặc dù họ không tham vọng nhưng không chấp nhận cuộc sống rơi vào bế tắc mà phải ở trong mức an toàn nhất có thể. Thời tuổi trẻ, tuổi Sửu không ngại khó khăn, sẵn sàng bất chấp để làm việc cực lực và kiến tiền thật nhiều.

Tử vi thứ Ba, ngày 29.11.2022, trong số những con giáp may mắn nhất gọi tên họ ở những khoảnh khắc nhất định. Nếu biết nắm bắt đúng thời cơ này, cuộc sống của họ sẽ bước sang một trang mới thăng hoa và thịnh vượng hơn. Đặc biệt là vào cuối tháng 11 này, họ sẽ gặp được cơ hội tốt có một không hai, nếu như có được trong tay thì tài vận sẽ đỏ rực cả năm, muốn nghèo khổ cũng khó, thậm chí dư ăn dư mặc đến những năm sau.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm