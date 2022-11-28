Tử vi ngày 28.11.2022, cả trời lẫn Phật đều thương, 3 con giáp tiền tài khấm khá, tình duyên suôn sẻ, va trúng ‘tiền tỷ’ ẵm vàng ẵm bạc, vận may kề bên, hưởng đầy lộc

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 07:37

Tử vi ngày 28.11.2022, 3 con giáp trời thương, cuộc sống đổi mệnh, vận may tấn tới, đổi đời đổi mệnh, phất cao.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Bản mệnh thường có vận quý nhân vượng nên cuộc sống hay công việc cũng trở nên thuận lợi hơn phần nào.

Tử vi ngày 28.11.2022, người tuổi Mão sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Sở dĩ họ đạt được trạng thái này không chỉ nhờ vận khí hanh thông đến từ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, mà còn cần có một quá trình dày công nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng từ trước tới giờ.

Khi đã có cát tinh mở đường, người tuổi Mão có thể tích cực thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy.

Tử vi ngày 28.11.2022, cả trời lẫn Phật đều thương, 3 con giáp tiền tài khấm khá, tình duyên suôn sẻ, va trúng ‘tiền tỷ’ ẵm vàng ẵm bạc, vận may kề bên, hưởng đầy lộc - Ảnh 1
Tử vi ngày 28.11.2022, người tuổi Mão sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bản mệnh cũng theo đó đi lên. Một vài trắc trở xảy đến được họ bình tĩnh giải quyết, tiền bạc vẫn đủ đầy, thoát khỏi vận xui. Nguyệt Lệnh Trường Sinh lại thêm Thực Thần nâng đỡ nên các cơ hội làm giàu, kiếm tiền sẽ đến nhiều hơn. Những người có sự nhạy bén trong kinh doanh thì sẽ lập tức nắm bắt và bắt tay vào làm.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tài năng, bản lĩnh và đặc biệt dũng cảm. Họ có lý tưởng sống riêng, có mục tiêu lớn lao chứ không chịu sống tầm thường.

Trong cuộc sống thường ngày, người tuổi này khá lãng mạn, dễ mềm lòng và giàu tình cảm.

Tử vi ngày 28.11.2022, những con giáp tuổi Suur gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao. Người tuổi này sau nhiều khó khăn, vất vả đã nỗ lực không ngừng để vươn lên và đạt được thành quả đúng với mong đợi của bản thân.

Tử vi ngày 28.11.2022, cả trời lẫn Phật đều thương, 3 con giáp tiền tài khấm khá, tình duyên suôn sẻ, va trúng ‘tiền tỷ’ ẵm vàng ẵm bạc, vận may kề bên, hưởng đầy lộc - Ảnh 2
Tử vi ngày 28.11.2022, những con giáp tuổi Suur gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp này cũng được cấp trên trọng dụng, có thêm cơ hội để học tập nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm. Người tuổi này làm kinh doanh cũng đã thu hồi vốn, bắt đầu sinh lời.

Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bao giờ từ bỏ mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Điều này rất đáng để khen ngợi.

 

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 28.11.2022 giỏi giang lại có tài ăn nói. Chỉ cần từng ấy bạn cũng đã làm lên sự nghiệp. Đi đến đâu Dậu cũng khiến người khác nể phục vì cách nói chuyện thuyết phục của bạn nhanh chóng thăng quan tiến chức, cuộc đời sống trong nhung lụa.

Dậu hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến nên đi đến đâu, làm việc ở môi trường nào cũng có nhiều người quan tâm, giúp đỡ. Tử vi ngày 28.11.2022 cuộc đời bạn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ bạn mọi lúc khó khăn. Công việc suôn sẻ có cơ hội lên chức cũng nhờ những mối quan hệ này. Bạn không khỏi gặt hái những thành công, va vào 'tiền tỷ'.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), Thiên Tinh chiếu cố, Thần Tài gọi tên, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, vận may bạo phát, giàu sang nối tiếp giàu sang, của cải nhiều không thể tả

Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), Thiên Tinh chiếu cố, Thần Tài gọi tên, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, vận may bạo phát, giàu sang nối tiếp giàu sang, của cải nhiều không thể tả

Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), 3 con giáp gặp thời vận, Thần Tài chiếu cố, Ngọc Hoàng gọi tên, may mắn trúng độc đắc.

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