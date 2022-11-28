Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), Thiên Tinh chiếu cố, Thần Tài gọi tên, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, vận may bạo phát, giàu sang nối tiếp giàu sang, của cải nhiều không thể tả

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 06:58

Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), 3 con giáp gặp thời vận, Thần Tài chiếu cố, Ngọc Hoàng gọi tên, may mắn trúng độc đắc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ nhạy bén, nhanh nhẹn, có duyên với tiền bạc. Trong cuộc sống, họ cũng là người thông minh, khôn khéo, biết tận dụng các mối quan hệ để làm giàu cho bản thân. Con giáp này kiếm được nhiều tiền nhưng không tiêu pha hoang phí mà đổi lại họ rất tiết kiệm.

Thực tế, trước khi chi tiêu vào chuyện gì, con giáp này thường cân nhắc, tính toán trước sau. Ngay cả khi đầu tư kinh doanh, họ cũng rất thận trọng. Chính vì vậy, người tuổi Tỵ dù khởi nghiệp gặp nhiều gian nan nhưng đến trung tuổi sự nghiệp của họ cũng dần ổn định.

Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), Thiên Tinh chiếu cố, Thần Tài gọi tên, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, vận may bạo phát, giàu sang nối tiếp giàu sang, của cải nhiều không thể tả - Ảnh 1
Con giáp đầy may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), con giáp này kiếm được nhiều tiền lại biết tiết kiệm nên của ăn của để. Hôm nay họ cực kì may mắn, được dự báo cuộc sống sung túc, đủ đầy, không phải lo lắng đến chuyện cơm áo, gạo tiền.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), điềm lành cát lợi rất khó chuyển biến thành hung, giúp Dần bạo phát vận may. Đồng thời, nguồn động lực, sự tự tin của tuổi Dần cũng cải thiện đáng kể, họ ít tiêu cực hơn, thay vào đó càng tích cực, chủ động giành lợi ích cho bản thân.

Quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở, có của ăn của để, gặp dữ hóa lành. Sao Thiên Ấn đại diện cho trưởng bối và chứng chỉ chức danh phù hộ. Tuổi Dần ắt được quý nhân nhắc nhở mà tự mình gặt hái chứng chỉ tư chất tương ứng hoặc được thăng cấp.

Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), Thiên Tinh chiếu cố, Thần Tài gọi tên, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, vận may bạo phát, giàu sang nối tiếp giàu sang, của cải nhiều không thể tả - Ảnh 2

Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), điềm lành cát lợi rất khó chuyển biến thành hung. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong Ngũ hành, sao Thủy đại diện cho vật chất nên tuổi Dần cũng chiếm ưu thế lớn trong tài vận, của cải, có thể gặt hái nhiều thành quả trong lĩnh vực thủy lợi và ẩm thực. Con giáp này có thể cá kiếm một khoản khổng lồ.

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay (thứ Hai, 28/11), người tuổi Hợi vận may bạo phát, dự báo một tín hiệu tích cực lớn, những nỗ lực mà người tuổi Hợiđã bỏ qua thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, chẳng hạn như công việc thì được thăng chức tăng lương, nếu làm ăn kinh doanh thì bắt đầu có lợi nhuận tăng tiến…

Trong giai đoạn sắp tới, bản mệnh cần chú ý vì Tương Hại gây ra hung vận không nhỏ, cạnh tranh, khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều.

Người tuổi Hợi càng trải qua thất bại thì lại càng giỏi trau dồi khả năng của mình, rèn luyện thêm ý chí và tích lũy những trải nghiệm. Nhờ vậy, họ hiểu sâu hơn về mọi thứ, vun đắp cho mình kinh nghiệm quý báu để phát triển sau này.

Vận khí của người tuổi Hợi sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi, được mọi người ghi nhận công sức và tôn trọng xứng đáng. Đây là một bước tiền đề quan trọng để họ có cơ hội “thoát nghèo”, thậm chí khởi sự giàu to.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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