Tử vi ngày 29/11/2022, Thần Tài thả bao vàng to, 3 con giáp tha hồ hứng tiền, cơ hội cứ như mây bay tới, nào vàng nào bạc ‘cá kiếm’ khoản khổng lồ, giàu sang không ai bằng

Thời gian trước đây, vận thế của con giáp này không khởi sắc, mọi việc tiến triển không thuận lợi, khó có cơ hội để thăng tiến nên tạo ra không ít áp lực với người tuổi Thìn.

Con giáp tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giao tiếp nên được nhiều người yêu thích và xây dựng được không ít các mối quan hệ tốt đẹp có ích cho cuộc sống.

Vốn là người thực tế nên người tuổi Tỵ thuộc danh sách con giáp đam mê kiếm tiền, đối với những người này, họ luôn tâm niệm, kiếm tiền mới là chuyện thiết thực nhất, những chuyện khác đều là gió thoảng mây trôi.

Tử vi ngày 29/11/2022, khi vận thế chuyển đổi, vận đào hoa bùng nổ, người tuổi Thìn sẽ nhanh chóng có được tình yêu đích thực, đồng thời đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc và thu nhập. Con giáp này được thần tài chiếu cố, hứng khoản tiền khổng lồ giàu sang.

Họ luôn lo lắng đến việc tuổi trẻ không lo kiếm tiền, tích lũy thì đến thời điểm khó khăn xảy ra lấy gì để trang trải cuộc sống. Ví dụ như người nhà cần giúp đỡ một khoản tiền hay đột nhiên có người ngã bệnh, đột nhiên cần sửa sang, mua mới gì đó...

Họ thường có cảm giác không an toàn. Khi có chuyện xảy mà khả năng tài chính không đủ, họ sẽ luống cuống, rối trí. Cũng vì vậy, họ thường ưu tiên việc kiếm tiền lên hàng đầu. Họ cho rằng, chỉ có tiền mới có thể cho họ cảm giác tự tin, có thể xử lý mọi việc êm xuôi. Tài mệnh đang đến gần con giáp này.

Luôn nhìn xa, trông rộng, lo lắng về tương lai nên con giáp tuổi Tỵ trong thời kỳ ăn nên làm ra, họ có thể liều mạng kiếm tiền, tuyệt đối không để bị bất kỳ chuyện gì khác quấy rầy, phiền nhiễu bao gồm cả chuyện hẹn hò, yêu đương vì đối với họ đó là những việc cần đầu tư thời gian và công sức.

Tài mệnh đang đến gần con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Một khi họ không yêu thì thôi, chứ đã yêu phải nghiêm túc và cần thời gian để đầu tư công sức vào đó. Thậm chí, họ cũng từng là người có nhiều kinh nghiệm buồn trong chuyện tình cảm nên đôi khi họ trộm nghĩ phụ nữ/ đàn ông thật phiền nhiễu, chỉ làm mất thời gian hoặc khiến họ bị sao nhãng việc tập trung kiếm tiền mà thôi.

Tuổi Tý

Đa phần những người tuổi Tý trời sinh đã thông minh lanh lợi, vui vẻ lạc quan. Họ là những người giỏi giao tiếp, có năng lực ứng biến và khả năng thích ứng hoàn cảnh mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào người khác.

Những người tuổi Tý thường có khả năng kiếm tiền, quản lý tiền bậc xếp bậc nhất trong 12 con giáp. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng dễ gặt hái thành công, tuy nhiên đôi khi cũng tự tin thái quá.

Tử vi ngày 29/11/2022 tuổi Tý rất mạnh mẽ can trường. Sự dám đối mặt với thử thách sẽ giúp họ gặt được trái ngọt đời mình, làm gì cũng may mắn, thuận buồm xuôi gió trong thời gian tới.

Thời điểm càng gần đến Tết Nguyên đán, vận may của con giáp này sẽ càng vượng. Vận trình của họ thay đổi một cách rõ rệt theo hướng tích cực. Dù năm nay không phải là thời điểm tốt cho tuổi Tý nhưng an tâm tài vận sẽ thay đổi bất ngờ.

Từ đây, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc, đặc biệt kinh doanh càng đầu tư càng sinh lời, may mắn hết phần thiên hạ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm