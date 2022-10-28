Tử vi ngày 29/10/2022 'thiên thời địa lợi nhân hòa', top 3 con giáp đã giàu lại thêm giàu, tài lộc chảy vào túi ào ào

Ngày 29/10/2022, 3 con giáp có tên dưới đây được trời ban nhiều phước lành.

Tuổi Dần

Các bạn thuộc con giáp Dần, ngày 29/10/2022 được các ngôi sao may mắn chiếu rọi, tài vận tăng vọt, đam mê rủng rỉnh, có động lực thúc đẩy, từ tuần sau tài lộc sẽ hái nhanh chóng, và tất cả sẽ thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp như cá gặp nước, làm việc gì cũng gặp điềm lành, gặt hái được nhiều của cải, tiền bạc rủng rỉnh, sao may mắn chiếu mệnh.

Các bạn thuộc con giáp Dần, ngày 29/10/2022 được các ngôi sao may mắn chiếu rọi, tài vận tăng vọt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý, ngày 29/10/2022 có rất nhiều của cải, được quý tộc hậu thuẫn và kiếm được rất nhiều tiền, hầu hết họ đều rất thông minh và hóm hỉnh, với một bộ não siêu cường, khi kinh doanh, họ sẽ phát huy hết tiềm năng của người kinh doanh và không mấy khi để thua lỗ. Họ cũng biết rằng làm việc phải giữ chữ tín, không làm mất lòng mọi người. Ngoài ra, họ rất nhạy cảm với tiền bạc, như thể họ sinh ra đã có năng lực kiếm tiền. Vì vậy, họ có khả năng kiếm tiền rất tốt và sẽ luôn tìm ra những cách kiếm tiền độc đáo và khiến bản thân ngày càng giàu có hơn. Họ cũng sẽ quản lý tiền bạc, sử dụng tài sản tích lũy được để đầu tư và nhận được giá trị ròng cao hơn.

Tuổi Ngựa

Người tuổi Ngựa sẽ không thiếu vận may ngày 29/10/2022. Tài lộc vượng phát, lên cao, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không có kẻ tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc. Quý nhân tương trợ, bất ngờ liên miên, tiền bạc rủng rỉnh lại càng không ngờ. Bên cạnh những niềm vui không ngừng trong cuộc sống, vạn sự tốt lành vây quanh, lại gặp vận đào hoa rất may mắn. Những người cầm tinh con ngựa bất chấp về việc họ còn độc thân hay đã có bạn đời. Tình yêu hạnh phúc sẽ viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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