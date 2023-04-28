Tử vi ngày 28/4/2023: Đúng 12h, Mão có thể gặp phải 'tiểu nhân', Thìn con đường sự nghiệp được 'thăng hoa'

Tình duyên: Tuổi Mão sắp tới cần phải lưu ý đến những người tuổi Hợi vì có thể họ sẽ mang đến cho bạn nhiều rắc rối.

Tài chính: Tình hình tài chính đâu sẽ vào đấy mà thôi.

Công việc: Thương Quan gây ra cho tuổi Mão rất nhiều chuyện rắc rối mà bạn chưa hề để ý đến.

Cẩn trọng: Hôm nay tuổi Mão phải đánh đổi nhiều thứ mới có được điều mà mình mong muốn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Tuổi Mão sắp tới cần phải lưu ý đến những người tuổi Hợi vì có thể họ sẽ mang đến cho bạn nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 28/4 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp tương đối suôn sẻ. Người tuổi này nhanh chóng phát huy được tài năng và sự ứng biến linh hoạt để thu về cho mình những thành tích nổi bật. Sự xuất hiện của Chính Tài cho biết, bạn chỉ cần giữ thái độ tích cực thì không có khó khăn nào có thể cản bước bản mệnh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dần được cải thiện một cách rõ rệt. Sự chủ động giúp cho con giáp này nắm giữ được những cơ hội kiếm tiền đáng giá, có thể cải thiện nguồn thu nhập một cách nhanh chóng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Cảm giác mà bạn đang trải qua ở thời điểm này chính là buồn phiền và chạnh lòng. Nguyên nhân là do bạn trao đi yêu thương song lại không được đối phương để mắt.

Ngày 28/4 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp tương đối suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay, bạn nhận được sự hỗ trợ để thực hiện cam kết của mình. Nếu bạn sẵn sàng đảm nhận thêm trách nhiệm, mối quan hệ quan trọng của bạn có thể phát triển bền vững hơn. Hãy tin vào giọng nói bên trong của mình và tìm cách đưa ra lời khen và sự công nhận xứng đáng.

Nếu người tuổi Tỵ sẵn sàng đảm nhận thêm trách nhiệm, mối quan hệ quan trọng của bạn có thể phát triển bền vững hơn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!