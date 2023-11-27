Tử vi ngày 28/11: 3 con giáp được gọi tên trong bảng Vàng 9999, nhận tiền tỷ cuối ngày, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 20:33

Tử vi ngày 28/11, 3 con giáp sau đại phú đại quý bất ngờ, tay trắng vẫn phát tài, no nê hưởng lộc trời.

Tuổi Ngọ 

Những người sinh năm Ngọ thường nổi tiếng là người bốc đồng và thẳng thắn. Theo quan điểm của họ, hành vi đạo đức giả là không thể chấp nhận được nên khi gặp tình huống như vậy, họ thường bày tỏ cảm xúc thật của mình mà không chút do dự. Việc vạch trần thói đạo đức giả gần như trở thành một thói quen đối với họ, như thể việc giao tiếp trung thực và trực tiếp là điều tất yếu trong cuộc sống của họ.

Mặc dù coi trọng sự thật và sự trung thực là điều cần thiết, tuy nhiên người tuổi Ngọ cần xem xét đến các tình huống thực tế, đặc biệt trong tháng 11 này. Người tuổi Ngọ cần kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt hơn. Đây là tháng cuối năm, công việc của người tuổi Ngọ sẽ bận rộn hơn nhiều. Nhưng chính điều đó sẽ giúp người tuổi Ngọ tăng thêm thu nhập và để lại dấu ấn trong sự nghiệp của mình.

Đồng nghĩa với điều này, người tuổi Ngọ nên khéo léo hơn khi ứng xử với các mối quan hệ trong cuộc sống lẫn công việc. Đôi khi việc bày tỏ trực tiếp sự thẳng thắn của bạn sẽ khiến mọi thứ trở nên căng thẳng.

Tử vi ngày 28/11: 3 con giáp được gọi tên trong bảng Vàng 9999, nhận tiền tỷ cuối ngày, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Tuất tài lộc khá vượng. Về cơ bản các nguồn thu nhập đều tăng lên, nhất là những người làm về tài chính, ngân hàng, tín dụng thì càng có thành tích đáng nể, được cấp trên khen ngợi rất nhiều.

Việc làm ăn kinh doanh rất có lộc, không phải bỏ vốn nhiều, không mệt nhọc mà vẫn thu được lợi nhuận cao, những đối tác cũng đều là người đáng tin cậy nên quá trình hợp tác khá trọn vẹn. Con giáp này làm việc linh hoạt, ngoại giao tốt, tinh thần cầu tiến nên không mấy khó khăn để đạt được điều mình muốn.

Tuy nhiên đây sẽ là một ngày đầy căng thẳng đối với tuổi Tuất với những cuộc xung đột và tranh cãi xảy ra với nửa kia của mình. Bên cạnh đó con giáp này cũng cần lưu ý sức khỏe, đừng vì tham công tiếc việc mà bỏ bê bản thân khiến cơ thể kiệt sức.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Tử vi ngày 28/11: 3 con giáp được gọi tên trong bảng Vàng 9999, nhận tiền tỷ cuối ngày, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn có cách làm việc khác biệt, nhiều người phàn nàn.  

Công việc: Người tuổi Dần có lộ trình phát triển rõ ràng, luôn hiểu rõ bản thân mong muốn điều gì. 

Tình cảm: Tình cảm tuy chưa có nhiều niềm vui, bạn vẫn đang cảm thấy áp lực khi ở cạnh người quá giỏi.

Tài lộc: Nguồn tài lộc vững mạnh, giữ tài chính giỏi.     

Sức khoẻ: Thường nhiệt miệng vì ăn nhiều đồ nóng

Tử vi ngày 28/11: 3 con giáp được gọi tên trong bảng Vàng 9999, nhận tiền tỷ cuối ngày, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11, 3 con giáp sau tài lộc thịnh vượng, công danh rộng mở, tiền tình đều viên mãn thăng hoa.

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