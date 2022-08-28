Tử vi ngày 28/8: 3 con giáp phất lên phơi phới, hốt rổ bạc núi vàng, vận may bùng nổ hơn người

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 05:43

Tử vi ngày 28/8 dự đoán có 3 con giáp may mắn có tên trong danh sách dưới đây sẽ gặt hái nhiều thành công, tài lộc hơn người.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 28/8 dự đoán sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước phát triển thuận lợi bất ngờ dưới sự nâng đỡ của Tam Hội. May mắn hơn, bạn còn có cơ may gặp gỡ quý nhân và được quý nhân giúp đỡ khắc phục khó khăn.

Trong ngày hôm nay, bản mệnh có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm dù hôm nay là cuối tuần. Mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. 

Tử vi ngày 28/8: 3 con giáp phất lên phơi phới, hốt rổ bạc núi vàng, vận may bùng nổ hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào cuối tuần, đặc biệt là với người làm ăn kinh doanh.

Vì vậy, trên thực tế, ngày hôm nay có thể là một ngày vất vả không ngơi nghỉ của bạn đấy, bởi bạn sẽ cần phải cố gắng từ đầu tuần đến tận cuối ngày. Tuy nhiên, đến khi cầm được đồng tiền trên tay, bạn sẽ thấy rằng những gì mình đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng.

Đối với người làm công ăn lương thì sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong ngày nghỉ này. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn ắt sẽ được lãnh đạo đánh giá cao.

Đây chính là lúc để bạn khẳng định bản thân, đạt tới một vị trí cao dựa vào sức của chính mình, giúp tình hình tài chính cải thiện không chỉ trong một, hai ngày mà là rất lâu về sau nữa. 

Tử vi ngày 28/8: 3 con giáp phất lên phơi phới, hốt rổ bạc núi vàng, vận may bùng nổ hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 28/8 dự đoán những người cầm tinh con gà sẽ liên tiếp đón nhận tin vui. Về sự nghiệp họ sẽ thăng tiến không ngừng, tiền bạc kiếm được rất khá khẩm, bền vững. Kinh doanh hay buôn bán ngày một lời nhiều, là thời vận khởi sắc. Người tuổi Dậu sẽ không còn khổ sở vì bạc tiền thêm nữa.

Người tuổi Dậu còn gặp quý nhân phù trợ, đi tới đâu may mắn tới đó. Họ có thể nhân cơ hội này để kiếm nhiều tiền và tích lũy thêm một khoản. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này có cơ may thành đại gia chỉ sau một đêm.

Về đường tình duyên, người có gia đình sẽ yên ấm, hạnh phúc. Người chưa có người yêu có thể sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình.

Tử vi ngày 28/8: 3 con giáp phất lên phơi phới, hốt rổ bạc núi vàng, vận may bùng nổ hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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