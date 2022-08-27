3 con giáp có Thần tài dõi theo, làm gì cũng thành công, giàu có hơn người trong 10 ngày sắp tới (28/8 - 6/9)

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 15:22

Tử vi cho biết, trong 10 ngày sắp tới (28/8 - 6/9) có 3 con giáp này vô cùng may mắn, có thần tài theo dõi làm gì cũng thành công và giàu có hơn người.

Tuổi Tý

Tử vi cho biết, trong 10 ngày sắp tới (28/8 - 6/9) cục diện Tam Hội mang tới cho người tuổi Tý cơ hội gặp được quý nhân trong những ngày sắp tới. Những chú Chuột nhờ thế mà nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc, có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình.

Thiên Tài nhập cục còn đảm bảo nguồn thu nhập vững vàng, ổn định cho con giáp này. Tài chính không có gì phải lo lắng, con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thế nào có mãi mà không hết được.

Trong những ngày này, người làm kinh doanh có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ dám làm nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

3 con giáp có Thần tài dõi theo, làm gì cũng thành công, giàu có hơn người trong 10 ngày sắp tới (28/8 - 6/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, trong 10 ngày sắp tới (28/8 - 6/9) Tam Hợp che chở, người tuổi Dần có được vận may tài lộc, nhờ công việc làm ăn, kinh doanh thuận lợi, tìm được đối tác làm việc hợp ý, cùng nhau hợp tác lâu dài và đem lại lợi nhuận cho cả đôi bên.

Thiên Ấn cũng là điểm nhấn trong ngày khi xuất hiện giúp đường công danh của những chú Hổ phát triển vô cùng rạng rỡ. Bản mệnh được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp tán thưởng vì tinh thần cống hiến hết mình cho công việc, không ngại khó ngại khổ để giành được mục tiêu đã định.

Mộc sinh Hỏa hỗ trợ hỗ trợ tình yêu thăng hoa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia càng ngày càng thêm thắm thiết, có thể sẽ phát triển tới bước xa hơn. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình và có ý định phát triển tình cảm lâu dài với người ấy. 

3 con giáp có Thần tài dõi theo, làm gì cũng thành công, giàu có hơn người trong 10 ngày sắp tới (28/8 - 6/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết, trong 10 ngày sắp tới (28/8 - 6/9) là thời điểm vô cùng dư dả đối với người tuổi Mùi.

Con đường quan lộc đang rộng mở trước mắt bạn, bạn nên tìm đúng thời cơ để phát huy điểm mạnh của bản thân, đồng thời đừng để bất cứ lo do gì gây cản trở bước tiến của bạn.

Tài vận trong 10 ngày này của tuổi Mùi khá tốt, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội tăng lương tăng thưởng nhờ sự thành công trong công việc của mình.

Bạn có thể thoải mái mua sắm những thứ mình thích, nhưng nhớ là đừng tiêu xài hoang phí quá mức, hãy để 1 khoản tiết kiệm phòng trừ khi khó khăn.

3 con giáp có Thần tài dõi theo, làm gì cũng thành công, giàu có hơn người trong 10 ngày sắp tới (28/8 - 6/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 18h hôm nay (27/8) có 3 con giáp cực kì may mắn, tiền vàng đầy tay, bất ngờ nhận được khoản tiền lớn

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 18h hôm nay (27/8) có 3 con giáp cực kì may mắn, tiền vàng đầy tay, bất ngờ nhận được khoản tiền lớn

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 18 giờ hôm nay (27/8) có 3 con giáp có vận trình tiền tài sáng rực.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa