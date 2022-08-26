Trong 7 ngày tới đây thôi, 3 con giáp này sẽ có tên trong 'sổ đỏ' của Thần Tài, làm gì cũng ra tiền bạc , cuộc sống thăng hoa, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 18:58

Tử vi cho biết, trong 7 ngày sắp tới (27/8 - 2/9) TOP 3 con giáp này được cát tinh chiếu mệnh, đỏ tiền đỏ tình, làm gì cũng may mắn thuận lợi, người thân thấy cũng cảm thấy ganh tỵ.

Tuổi Tị

Tử vi cho biết, trong 7 ngày sắp tới (27/8 - 2/9) Tuổi Tị trong những ngày có quý nhân Tam Hợp chỉ đường dẫn lối sẽ có đường tình duyên vô cùng hanh thông, ngập tràn hạnh phúc. Bạn đã biết được đâu là nơi mà trái tim mình thuộc về. 

Với các cặp đôi thì những rạn nứt giữa 2 bạn từ trước đó sẽ nhanh chóng được hàn gắn trở lại. Mối quan hệ sau cơn bão còn trở nên khăng khít hơn gấp nhiều lần, bởi bạn biết trân trọng những gì mình suýt mất đi.

Chính Ấn nhập mệnh, những chú Rắn luôn biết cách sắp xếp thời gian làm việc cho hợp lý hơn. Bạn tập trung làm việc với cường độ cao và cống hiến hết mình cho công việc để đạt được mục tiêu. Công việc của tuổi Tị hôm nay khá tốt. Con giáp này có trách nhiệm với công việc của mình, không để cho người khác phải bận tâm, được cấp trên đánh giá rất cao.

Trong 7 ngày tới đây thôi, 3 con giáp này sẽ có tên trong 'sổ đỏ' của Thần Tài, làm gì cũng ra tiền bạc , cuộc sống thăng hoa, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, trong 7 ngày sắp tới (27/8 - 2/9) tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như hôm nay. Nhờ bản tính cởi mở, nhiệt tình, bản mệnh có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Ấn cho thấy bạn tạo lập được vị thế của mình. Cách giải quyết vấn đề nhanh chóng và đúng đắn giúp bạn được nhiều khâm phục và tin tưởng. Hãy tiếp tục phát huy phong độ của mình thật ổn định.

Chính Tài nâng bước, tình hình tài chính của bạn có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, tăng trưởng nhờ những đóng góp của mình cho tập thể.

Trong 7 ngày tới đây thôi, 3 con giáp này sẽ có tên trong 'sổ đỏ' của Thần Tài, làm gì cũng ra tiền bạc , cuộc sống thăng hoa, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết, trong 7 ngày sắp tới (27/8 - 2/9) tuổi Hợi chính là con giáp may mắn đầu bảng, gặt hái tài lộc trong công việc và sự nghiệp. Trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ có cơ hội tỏa sáng, thu nhiều thành tựu, chính nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương phát tài.

Họ có thể tận dụng cơ may này để mở rộng hoạt động kinh doanh, sẽ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má. Đi cùng đó, cuộc sống tình cảm thăng hoa, tìm được người trong mộng.

Nói chung, vận trình của họ trong suốt những năm 2021-2023 đều vô cùng tươi sáng, hanh thông, rực rỡ.

Trong 7 ngày tới đây thôi, 3 con giáp này sẽ có tên trong 'sổ đỏ' của Thần Tài, làm gì cũng ra tiền bạc , cuộc sống thăng hoa, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp số đỏ, phát tài phát lộc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết trong 2 ngày cuối tuần

3 con giáp số đỏ, phát tài phát lộc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết trong 2 ngày cuối tuần

Nếu may mắn có tên trong danh sách 3 con giáp này, chắc chắn ngày cuối tuần bạn sẽ kiếm được khoản kha khá, thoải mái tiêu...

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia