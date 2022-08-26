3 con giáp số đỏ, phát tài phát lộc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết trong 2 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 16:57

Nếu may mắn có tên trong danh sách 3 con giáp này, chắc chắn ngày cuối tuần bạn sẽ kiếm được khoản kha khá, thoải mái tiêu...

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày dự báo, trong 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8) nhờ Tam Hợp che chở, nên may mắn đến ầm ầm với người tuổi Mão khi các phương diện của bạn đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng nữa.

Tài lộc cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Lại thêm ngũ hành tương sinh nên tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, chỉ tiếc không phải lúc nào bạn cũng biết dùng nên khiến mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt.

3 con giáp số đỏ, phát tài phát lộc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi hàng ngày dự báo, trong 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8) người tuổi Tị có thể tha hồ đón tin vui tài lộc trong 2 ngày này khi được Thiên Tài che chở. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập bên ngoài nguồn thu chính, có thể là khoản tiền thưởng cho những cố gắng và nỗ lực trước đó của bản mệnh trong công việc, dù ít dù nhiều cũng là sự động viên cho bản mệnh. 

Người theo nghiệp kinh doanh vào cuối tuần buôn may bán đắt, hàng hóa lưu thông nhanh chóng, khách hàng ra vào nườm nượp.

Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên của bạn còn vô cùng thắm sắc, đào hoa nở rộ, hứa hẹn cuối tuần tràn ngập tình yêu. 

3 con giáp số đỏ, phát tài phát lộc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày dự báo, trong 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8) quý nhân Tương Hội ở bên, người tuổi Hợi sẽ sớm có được những thành công ngoài mong đợi. Bạn sẽ được người ấy chỉ đường dẫn lối tiến nhanh đến mục tiêu phía trước. Con đường sự nghiệp sẽ trở nên thênh thang rộng mở hơn trước.

Thiên Tài ghé thăm, vận may tiền bạc đang mỉm cười với bạn, còn chần chừ gì nữa mà không thu tiền về đầy tay. Đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền hiếm có này, chẳng phải ai cũng có được may mắn như bạn đâu.

3 con giáp số đỏ, phát tài phát lộc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Số trời đã định trong 5 ngày sắp tới (27/8 - 31/8): 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng ngập két, may mắn hút hết công danh phú quý thiên hạ.

Số trời đã định trong 5 ngày sắp tới (27/8 - 31/8): 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng ngập két, may mắn hút hết công danh phú quý thiên hạ.

Tử vi dự báo, trong 5 ngày sắp tới (27/8 - 31/8) có 3 con giáp chuẩn bị phát tài, con đường công danh sự nghiệp vô cùng hanh thông.

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