3 con giáp số đỏ, phát tài phát lộc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết trong 2 ngày cuối tuần

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày dự báo, trong 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8) nhờ Tam Hợp che chở, nên may mắn đến ầm ầm với người tuổi Mão khi các phương diện của bạn đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng nữa.

Tài lộc cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.