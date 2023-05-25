Tử vi ngày 26/5, 3 con giáp sau đây nên cẩn thận trong công việc, tình cảm để không bị vận xui vào người

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối bấp bênh. Tốt nhất là con giáp này không nên chi tiền quá nhiều vào những món đồ mua sắm không cần thiết nếu không muốn tiền “không cánh mà bay”.

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão không quá dễ dàng. Tinh thần của người tuổi này sa sút rõ rệt khi gặp những rắc rối phát sinh bất ngờ. Ngoài ra, bạn cũng cẩn thận hơn trong các mối quan hệ xã giao do có họa tiểu nhân đeo bám.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy êm ấm. Cái tôi quá lớn khiến cho bạn nảy sinh mâu thuẫn tình cảm với người ấy. Hơn thế, bạn cũng đừng đùa giỡn quá trớn để tránh gây tổn thương cho đối phương.

Ngày mai con giáp này nên cẩn thận để không muốn tiền bay Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cần thận trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan tới công việc. Con giáp này cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất để tránh không mắc bất cứ sai sót không đáng có nào. Đặc biệt là với giấy tờ liên quan đến việc ký kết hợp đồng nên đọc kỹ từng điều khoản, chớ nên chủ quan mà nhận lấy hậu quả khó lường. Có thể bản mệnh cho rằng những chi tiết nhỏ không quan trọng nhưng nhiều lỗi nhỏ tích tụ sẽ trở thành khuyết điểm vô cùng lớn nếu Tuổi Dậu không sớm phát hiện và khắc phục. Có thể những chi tiết đó đôi khi lại tạo nên sự khác biệt. Vì vậy hãy tỉ mỉ trong từng việc một để giảm thiểu tối đa vấn đề phát sinh.

Tình cảm: Đừng nên nghĩ mãi tới những chuyện xưa cũ nếu như không muốn tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ những điều bản thân đã trải qua và liệu có thể được tiếp tục hay không. Tử vi hôm nay khuyên Tuổi Dậu hãy để quá khứ ngủ yên và nhìn về tương lai phía trước để trở nên lạc quan và yêu đời hơn.

Con số may mắn: 1, 11, 46

Tuổi Tỵ

Theo dự đoán 12 con giáp, vận trình sự nghiệp tương đối bết bát, bạn không phân biệt nổi tốt xấu, lương bổng sẽ bị ảnh hưởng.

Tài lộc: Trong quá trình làm việc, bạn xảy ra tranh chấp với khách hàng, việc thương lượng đơn hàng là vô vọng, ước chừng không có thưởng. Một số người tự làm ăn kinh doanh thì khá hơn, của cải được phân bổ hợp lý mà không bị hao hụt nhiều tiền.

Tình cảm: Sau khi cãi vã với đối phương, cả hai đều không muốn nhường một bước, mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Con số may mắn: 3, 26, 53

Ngày mai nên cẩn thận lời nói Ảnh minh họa: Internet

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