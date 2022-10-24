Tử vi ngày (25 và 26/10): Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp có tài lộc tăng tiến như "Rồng ngẩng đầu"

Tử vi dự báo vào 2 ngày, 3 tuổi dưới đây tài vận phất lên như diều gặp gió, hạnh phúc lên hương, phú quý cát tường.

Tuổi Tuất Người tuổi Tuất được biết đến với tính tình ngay thẳng, chân thành. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là quá vội vàng, hấp tấp và thiếu kiên trì. Họ cũng không bao giờ nói xấu đồng nghiệp, khích bác, ly gián gì, tất cả những gì họ làm chỉ là quan tâm, chia sẻ, nhất là với những người mới. Nhờ bản tính này mà những người tuổi Tuất cực kỳ được lòng người, từ sếp tới đồng nghiệp ai cũng yêu mến, kính trọng.

Ảnh minh họa: Internet Trong 2 ngày này, những mối làm ăn cũng từ đó mà kéo tới ầm ầm. Đã thế, những người tuổi Tuất lại còn rất hay gặp may mắn nữa. Trong cuộc đời của họ, cái gọi là trắc trở, gập ghềnh hầu như không có. Thế nhưng, điểm cộng của những người này chính là dù có bạc tỷ cũng không bao giờ thích khoe khoang. Họ giàu có một đời, công thành danh toại, tiền bạc không thiếu nhưng cực kỳ giản dị. Tuổi Thân Người tuổi Thân thông minh nhanh nhẹn, rất thức thời và là người luôn có sự sáng tạo cùng cách suy nghĩ khác biệt. Thời gian trước, tranh thủ sức lực để cố gắng phấn đấu vì những mục tiêu mình đã đề ra. Họ đi nhiều, làm nhiều, trải nghiệm va vấp nhiều để tích lũy kinh nghiệm.



Ảnh minh họa: Internet Trong 2 ngày này, tuổi Thân sẽ ổn định lại, chọn cho mình một chỗ để phát huy những gì đã học hỏi suốt tháng năm qua. Nhờ vậy mà phú quý giàu sang, tiếp tục những công việc như buôn bán kiếm lời, tiếp tục tích lũy thêm tiền tài cho cuộc sống sau này. Tuổi Dậu Người tuổi Dậu có khả năng giúp bản thân và gia đình nhỏ của mình được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trên đời. Tuổi Dậu vốn là người thông minh, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đủ để họ đổi vận đổi đời. Ảnh minh họa: Internet Trong 2 ngày này, Dậu được sao tốt "Thiên môn" chiếu mệnh nên vận khí tốt, đau thương sẽ biến mất, sắp tới nếu biết tận dụng may mắn này, quý nhân sẽ giúp đỡ trong mọi việc, cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ngoài ra đối với một số con giáp Dậu thì đào hoa sẽ nở rộ, có quý nhân phù trợ thì không thể vì một lần thất bại mà mất tự tin. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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