Tử vi ngày 22/3/2022: Vận trình sự nghiệp Tuổi Tý TRỤC TRẶC, tuổi Thìn tài lộc RỰC RỠ, tuổi Thân tình cảm RẠN NỨT

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Ba ngày 22/3/2022 hôm nay, Ngọ Tý tương xung là điềm báo có cạnh tranh, đấu đá có thể xảy ra trong vận trình của tuổi Tý. Công việc thường xuyên xảy ra trục trặc, bản mệnh không thu về thành quả xứng đáng, còn bị bạn bè xa lánh, vì lợi ích cá nhân mà trở mặt.

Ngày mới này, tâm trạng của bản mệnh bất ổn, thiếu kiềm chế, tính tình nóng nảy, thay đổi thất thường, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Có đôi khi con giáp này khá bốc đồng và làm theo ý thích, không lắng nghe ý kiến, cứ như vậy thì rất dễ dàng nhận lấy thất bại khi không có sự hậu thuẫn của người bên cạnh.

Bao nhiêu khó khăn đổ dồn xuống đầu là vậy, tuổi Tý những mong về nhà sẽ được nửa kia an ủi, hậu thuẫn, nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Ngũ hành xung khắc, cảm giác lạc lõng trong gia đình của con giáp này càng ngày càng lớn, các thành viên không hiểu ý nhau.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng khởi sắc. Công việc làm ăn của con giáp này đều thuận buồm xuôi gió. Cách thể hiện tài tình trong quá trình làm việc giúp người tuổi Sửu nhận được ‘cơn mưa’ lời khen từ cấp trên, cơ hội thăng tiến nhờ đó cũng được mở rộng hơn.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Các cặp đôi đang bước vào giai đoạn ngọt ngào, lãng mạn với sự kết hợp ăn ý từ suy nghĩ cho tới tâm hồn. Dù đã quen lâu hay chưa thì cả hai vẫn dành cho nhau những cảm xúc giản dị, chân thành và tự nhiên nhất.

Vận trình tài lộc hanh thông. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng không ngừng giúp bản mệnh cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống hiện tại.

Tuổi Dần

Tử vi ngày hôm nay cho biết Tỷ Kiên chiếu mệnh nên Dần đi làm hay bị ganh ghét, nói xấu. Bạn vốn dĩ rất hiền lành, trầm tính và ghét sân si nhưng đồng nghiệp vẫn có cớ để ghét bạn. Người làm tự do thì hay bị đối thủ cạnh tranh, bịa đặt, tung tin đồn vớ vẩn.

Ngũ hành hai hành Mộc tương hòa nên tình cảm cũng bớt đen đủi hơn. Dường như cả 2 người đều đang tìm kiếm những khởi đầu mới cho mình, cho đối phương và cả cho mối quan hệ này. Mối quan hệ giữa bạn và mọi người xung quanh tiến triển rất tốt đẹp.

Tài chính bình ổn, không có biến động lớn xảy ra.

Tài chính bình ổn, không có biến động lớn xảy ra.Thời gian gần đây bạn chi tiêu hơi nhiều nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Bạn nên dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc hơn để đóng góp cho cộng đồng xung quanh.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 22/3/2022 hôm nay là một ngày không mấy thuận lợi đối với tuổi Mão. Có điềm báo tiểu nhân lộ rõ, sẽ tìm mọi cách để phá hoại công việc của con giáp này, khiến cho bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn.

Do đó, tuổi Mão cần phải sẵn sàng ứng phó với những chuyện bất ngờ phát sinh và tìm cách để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng để không ảnh hưởng đến công việc. Nếu có thể làm được điều đó, bản mệnh sẽ giành được sự công nhận của cấp trên cũng như cơ hội phát triển tốt hơn trong tương lai.

Ngũ hành tương sinh cho thấy đường tình duyên của tuổi Mão có dấu hiệu khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, Vận trình tình cảm đôi lứa thăng hoa, mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên khăng khít. Người còn độc thân có thể sẽ nhận được những tín hiệu đáng mừng khi có người để ý, tìm hiểu.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. May mắn ngập tràn từ cơ hội mở rộng quan hệ xã giao cho tới cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Các kế hoạch của những người này diễn ra đúng như quỹ đạo tính từ trước và bước đầu thu gặt thành quả vượt ngoài mong đợi.

Tuổi Thìn tài lộc rực rỡ.

Vận trình tình cảm viên mãn. Tình cảm gia đình hài hoà, êm ấm tiếp thêm động lực cho con giáp này khi phải đối diện với các áp lực trong cuộc sống. Người độc thân có niềm tin hơn vào chuyện tình yêu và cũng đã sẵn sàng để đón nhận mối quan hệ mới.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Ngũ hành tương sinh đem về cho người tuổi này nhiều nguồn thu, bản mệnh lại biết cách đầu tư nên sinh lời dễ dàng.

Tuổi Tỵ

Tử vi hằng ngày dự báo có Thực Thần nâng đỡ giúp Tị có tin vui trong công việc. Tuổi này ra ngoài đi làm việc hay được mọi người thương vì hiền lành, khiêm tốn. Hôm nay là thời điểm tuổi Tị nên bắt tay vào thực hiện những dự định của bản thân vì lộc lá tới rất nhiều.

Mặt tình cảm nhờ ngũ hành Mộc sinh Hỏa nên gia đình bình an, hạnh phúc. Càng lớn tuổi bạn càng nên làm nhiều việc thiện để tích phúc, con cháu khỏe mạnh, thành đạt. Một tình yêu đẹp khiến bạn trẻ tuổi này hạnh phúc và luôn trở thành chính mình.

Tị làm ra tiền, rủng rỉnh hơn người khác, phần lớn là nhờ vào công sức của bạn. Tiền tự kiếm tự tiêu không dựa dẫm vào ai, không ai chê trách được bạn. Nếu hôm nay bạn có lộc mà người khác chỉ trích thì đó là do người ta ghen tị, thua kém nên buông lời chê bai bạn mà thôi.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 22/3/2022 hôm nay, tuổi Ngọ đang tự đánh mất vận may của mình khi để tính háo thắng che mờ lý trí. Con giáp này tự cho mình là đúng nên cố chấp làm mọi thứ theo ý bản thân. Chính điều này khiến bản mệnh trở thành kẻ khó ưa, rất bất lợi cho đường tiến thân.

Tuổi Ngọ đang tự đánh mất vận may của mình khi để tính háo thắng che mờ lý trí.

Hôm nay con giáp này cần cẩn trọng hơn với những vấn đề liên quan đến tiền bạc bởi có điềm báo phá tài hao lộc, tiền bạc tiêu tan. Tiền bạc theo nhau đội nón ra đi, dù có nhiều việc phải chi tiêu nhưng bản mệnh nên có kế hoạch rõ ràng, xem xét việc gì thực sự cần thiết chi tiền thay vì mua sắm theo sở thích.

Về phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực.

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Đường công danh của người tuổi Mùi rộng mở vô cùng. Bản mệnh ‘cầu được ước thấy’ khi các kế hoạch liên tục được hoàn thành đúng hạn, kết quả thì vượt ngoài mong đợi.

Vận trình tình cảm có chút mâu thuẫn. Hiểu lầm, cãi vả là chuyện thường thấy trong bất cứ tình yêu nào. Nhưng để vượt qua được giai đoạn đó thì đòi hỏi ở người trong cuộc sự nhẫn nhịn, bình tĩnh và bao dung nhất định.

Vận trình tài lộc ổn định. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ các công việc phụ, người làm công ăn lương không phải quá lo lắng tới vấn đề chi tiêu trong ngày.

Tuổi Thân

Thiên Quan chiếu mệnh nên tuổi Thân cẩn thận khi đi làm kẻo bị kẻ xấu cắn trộm, đặt điều nói xấu bạn với mọi người xung quanh. Bạn càng giỏi thì càng lắm kẻ tức tối, ghen ghét muốn lật đổ, đặt điều bôi nhọ bạn.

Vì vận lâm Tương Xung nên hay có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Nguyên nhân bạn và người nhà cãi nhau chỉ vì mấy chuyện cỏn con. Yêu đương thì dễ bất đồng quan điểm, nhất là những cặp đôi sắp cưới.

Tuổi Thân gặp vấn đề trong chuyện tình cảm.

Ngũ hành Kim khắc Mộc khiến tiền bạc long đong. Tuổi này vất vả, làm gì cũng phải bươn chải một mình, góp nhặt từng đồng tiền lẻ. Đôi khi bạn thấy tủi thân vì khó khăn thì bạn bè trốn hết, không có ai để nương tựa.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 22/3/2022 hôm nay, tuổi Dậu chịu không ít khó khăn và áp lực. Có quá nhiều công việc được giao cùng một lúc, thách thức không nhỏ khiến cho con giáp này nhiều khi chỉ muốn buông xuôi vì không biết phải làm thế nào để có thể vực dậy tinh thần.

Bù lại có tài tinh trợ lực, tình hình tài chính của tuổi Dậu vẫn duy trì ở mức bình ổn. Thời điểm này bản mệnh không có có bất kỳ nỗi lo tài chính nào. Tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không còn phải đắn đo quá nhiều.

Ngũ hành xung khắc lại khiến mối quan hệ lứa đôi của tuổi Dậu thiếu sự hài hòa. Dù có gặp vấn đề đau đầu trong công việc bản mệnh cũng không nên trút muộn phiền lên đầu nửa kia. Chú ý lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương đối phương kẻo khiến quan hệ rạn nứt, khó mà cứu vãn nổi.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Quý nhân giúp đỡ tận tình giúp những người làm kinh doanh dễ dàng mở rộng quy mô làm ăn, tìm kiếm bạn hàng. Cơ hội thăng tiến đang ở ngay trước mắt, chỉ đợi con giáp này nhanh tay nắm bắt.

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ.

Vận trình tình cảm có chút biến động. Người đã lập gia đình phải đối mặt với ít nhiều áp lực trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Tình cảm đã lâu không được vun đắp, sẻ chia nên bắt đầu có dấu hiệu lạnh nhạt và xa cách.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập ổn định và có dấu hiệu tăng cao, đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực buôn bán.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hôm nay có Thiên Ấn ở mệnh nên những ai làm nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do sẽ có nhiều thành tích hoặc yên ổn hơn mọi ngày. Tuy nhiên nếu mọi người đưa ra ý kiến khác với bạn thì bạn không nhất thiết phải xem đó là một sự mâu thuẫn, hãy cứ cởi mở đón nhận.

Tình cảm nhờ Lục Hợp nâng đỡ nên Hợi là người thông minh, dễ dàng chấp nhận những khuyết điểm nhỏ của mọi người xung quanh. Nhiều bạn sắp tính đến chuyện cưới hỏi, xem ngày đẹp để 2 bên gia đình gặp mặt nói chuyện.

Cục diện Thủy sinh Mộc giúp tiền bạc có nhiều khởi sắc. Cách bạn nhìn nhận vấn đề đã thay đổi. Quan điểm của bạn về tất cả mọi thứ xung quanh đều mềm mại và linh hoạt hơn nên tiền bạc cứ vào đều đều, không giàu có nhưng đủ ăn đủ tiêu hơn bao người.

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