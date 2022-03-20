Tật xấu của con giáp khiến sếp không HÀI LÒNG, khó THĂNG QUAN TIẾN CHỨC, tiền bạc dễ HAO HỤT

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 21:17

Con người chúng ta không ai là thập toàn thập mĩ, mười phân vẹn mười cả. Nhưng chính vì những tật xấu này mà các con giáp dưới đây khó được thăng chức trong công việc.

Tuổi Thìn: Thiếu sự quyết đoán

Người thuổi Thìn thường nói nhiều, hay suy nghĩ cân nhắc, làm việc luôn nghĩ đến sự cân bằng. Điều này làm cho họ có cái nhìn mưu lược, nhưng cũng hạn chế sự phát triển của họ. Nên biết rằng khả năng kiến giải và phân tích cao bao nhiêu đi chăng nữa, cũng cần phải có được sự quyết đoán mang tính then chốt. Người tuổi Thìn sau khi tổng kết vấn đề, luôn do dự không quyết, không đưa ra được quyết định, vì thế mà đã bỏ lỡ con đường thành công.

Tật xấu của con giáp khiến sếp không HÀI LÒNG, khó THĂNG QUAN TIẾN CHỨC, tiền bạc dễ HAO HỤT - Ảnh 1

Tuổi Thìn thiếu sự quyết đoán.

Tuổi Ngọ: Không có tầm nhìn xa trông rộng

Người tuổi Ngọ luôn rất năng nổ và nhiệt tình, họ không ngại bắt tay vào công việc, cho dù công việc có khó khăn đến đâu. Bên cạnh đó, họ cũng rất thích giúp đỡ mọi người xung quanh nên được lòng nhiều người.

Tuy nhiên, con giáp này còn là người rất sĩ diện, họ luôn chú ý đến lời ăn tiếng nói của người khác, sợ người khác nói những lời không hay về mình.

Với bản tính nóng nảy, chỉ cần có ai đó nói những lời không hợp với ý của họ, họ sẽ lập tức bùng nổ ngay. Họ không biết kiềm nén cảm xúc của mình, thích được làm theo ý mình nên mới không thích hợp làm lãnh đạo.

Họ không có tầm nhìn xa trông rộng, không giỏi nhẫn nhịn nên nếu làm lãnh đạo, họ sẽ trở thành một người chuyên quyền, độc đoán, khiến nhân viên bất mãn.

Tuổi Sửu: Quá tin người

Đàn ông tuổi Sửu thành thật, luôn dùng lòng tốt để đối đãi với mọi người. Vấn đề phức tạp cũng được họ biến thành đơn giản, không khiến mọi người xung quanh cảm thấy rắc rối phức tạp, cũng chẳng bao giờ tự nghĩ ra vấn đề làm bản thân thêm phiền lòng.

Tật xấu của con giáp khiến sếp không HÀI LÒNG, khó THĂNG QUAN TIẾN CHỨC, tiền bạc dễ HAO HỤT - Ảnh 2

Tuổi Sửu quá tin người.

Cho dù nhìn vẻ ngoài có cứng rắn mạnh mẽ đến thế nào thì nội tâm ngược lại người tuổi Sửu rất dễ bị kẻ khác làm ảnh hưởng và bị lợi dụng. Vì lòng tốt nên sẵn sàng hy sinh hoặc giúp đỡ người khác, thế nhưng tuổi Sửu cũng nên tỉnh táo để nhận biết kẻ nào sẵn sàng vì lợi ích của mình mà bán rẻ đồng nghiệp ở nơi công sở nhé.

Tuổi Tuất: Quá sĩ diện

Người tuổi Tuất vốn rất trung thành với mục tiêu của mình, một khi đã quyết định làm việc gì là sẽ cố gắng đến cùng. Họ cũng rất thân thiện với mọi người xung quanh nên cho dù không nổi bật thì cũng là một đối tượng được yêu mến.

Khi được giao cho nhiệm vụ gì, họ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành, vì vậy mà lãnh đạo luôn tin tưởng họ, có thể giao cho họ những trọng trách lớn lao.

Tuy nhiên, họ lại là con giáp không hợp làm lãnh đạo bởi họ cũng mắc một tật xấu là quá sĩ diện, vì bảo vệ danh dự, đôi khi họ có thể trở nên mất khống chế, thậm chí tranh cãi, gây gổ với người khác.

Đây chính là lý do lớn nhất khiến người ta khó có thể giao vị trí quan trọng vào tay họ được.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

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