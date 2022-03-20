Những con giáp TUYỆT ĐỐI không cho vay tiền, tránh TIỀN MẤT TẬT MANG, làm RẠN NỨT tình cảm đôi bên năm Nhâm Dần

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 07:30

Những con giáp dưới đây hãy chú ý đừng nên nghe lời ngon ngọt mà cho vay tiền, mượn đồ trong năm 2022 kẻo mất luôn nhé.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp có vận trình năm 2022 có nhiều biến động, đòi hỏi luôn giữ tinh thần tỉnh táo, lạc quan mới có thể bình yên vượt qua tháng.

Tiến trình công việc không thuận lợi, đầu tháng rảnh rang, giữa tháng khối lượng công việc tăng lên, kèm theo đó là áp lực tứ phía. Mức độ cạnh tranh tại nơi làm việc ngày càng lớn, nếu bạn không chịu tìm tòi và áp dụng kiến thức, tư duy mới, e rằng sẽ bị tụt hậu, không thể cạnh tranh với tầng lớp trẻ tuổi hơn.

Những con giáp TUYỆT ĐỐI không cho vay tiền, tránh TIỀN MẤT TẬT MANG, làm RẠN NỨT tình cảm đôi bên năm Nhâm Dần - Ảnh 1

Tuổi Thân đừng vội tin lời ngon ngọt của kẻ xấu mà cho vay tiền hoặc dồn tiền đầu tư kẻo sẽ trắng tay.

Phương diện tình cảm xuất hiện trục trặc. Đôi bên hiểu nhầm, hoài nghi, cãi vã liên miên. Vợ chồng nên kiềm chế cảm xúc kẻo năm mới đã cơm không lành, canh chẳng ngọt, ảnh hưởng không khí cả gia đình.

Tài lộc kém sắc, áp lực tài chính tăng mạnh, có hiện tượng phá tài, chủ yếu là do bị lừa gạt. Thời gian này, bản mệnh đừng vội tin lời ngon ngọt của kẻ xấu mà cho vay tiền hoặc dồn tiền đầu tư kẻo sẽ trắng tay.

Tuổi Mão

Từ giờ tới cuối năm là thời điểm kém may mắn của con giáp này bởi vì phạm khắc xung. Do hung tinh chiếu rọi, mọi việc cần phải thận trọng.

Vốn là con giáp hiền lành, tốt bụng nên phụ nữ tuổi Mão rất dễ xiêu lòng trước những lời năn nỉ, than khóc của người khác. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn thậm chí cầm cố tài sản để giúp đỡ bạn bè. Đây là một đức tính tốt, tuy nhiên đức tính này lại dễ bị kẻ gian lợi dụng lòng tin mà lường gạt.

Vì thế chị em tuổi Mão nên nhớ tránh cho vay mượn tiền tránh việc của đi không trở lại, vừa mất tiền lại vừa phá vỡ mối quan hệ xung quanh. Chỉ cần vượt qua năm nay một cách bình an, vận số của bạn sẽ khởi sắc.

Tuổi Dần 

Tài lộc của người tuổi Dần trong năm 2022 không tốt lắm, nhất là với những người đã có gia đình, các khoản chi tiêu sẽ đột ngột tăng nhiều do có thêm thành viên mới hoặc mua bán lớn. 

Là con giáp số vất vả, trong năm nay, người tuổi Dần dễ gặp tai nạn khi tham gia giao thông, nên cẩn thận, đặc biệt là khi bạn tự lái xe ô tô của mình. 

Những con giáp TUYỆT ĐỐI không cho vay tiền, tránh TIỀN MẤT TẬT MANG, làm RẠN NỨT tình cảm đôi bên năm Nhâm Dần - Ảnh 2

Lưu ý lớn nhất cho Dần là năm nay không nên cả nể mà cho người quen vay tiền.

Nếu lái xe vào giờ cao điểm thì lại càng phải cẩn trọng, lỡ va quệt vào xe của người khác thì bạn sẽ phải trả giá đắt. 

Ngoài ra, Dần cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong mặt sự nghiệp, có thể đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, nếu giữ được việc thì thu nhập cũng giảm đi rất nhiều.

Lưu ý lớn nhất cho Dần là năm nay không nên cả nể mà cho người quen vay tiền. Năm nay sẽ có nhiều người tìm bạn để hỏi vay tiền, số nợ này sẽ không lớn nhưng sẽ lai rai đến mấy năm mới đòi được, đi đòi nợ khô cả nước bọt cũng không được đâu nhé.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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