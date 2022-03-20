Trong vòng 15 ngày tới, những con giáp được PHÚC TINH cao chiếu, phúc khí TRÀN ĐẦY, tài khoảng TING TING ào ào, đếm tiền KHÔNG XUỂ

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 21:27

Cùng điểm mặt những con giáp được phúc tinh cao chiếu trong vòng 15 ngày tới nhé!

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn là người chính trực, ngay thẳng lại tận lực làm việc, bạn có thể thấy những ngày qua cuộc sống chưa bù đắp xứng đáng cho bạn. Trong thời gian sắp tới người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn cuộc sống thuận lợi làm gì cũng thành.

Trong vòng 15 ngày tới, những con giáp được PHÚC TINH cao chiếu, phúc khí TRÀN ĐẦY, tài khoảng TING TING ào ào, đếm tiền KHÔNG XUỂ - Ảnh 1

Trong 15 ngày tới những người tuổi Tý sẽ cảm thấy may mắn khi cuộc sống của bạn liên tiếp có những thay đổi bất ngờ.

Tử vi chỉ rõ trong 15 ngày tới những người tuổi Tý sẽ cảm thấy may mắn khi cuộc sống của bạn liên tiếp có những thay đổi bất ngờ. Thời gian này công việc cũng có những dấu hiệu tốt bởi may mắn đã tìm đến bạn khiến cuộc sống của bạn tài lộc song toàn làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Ngọ

15 ngày tới tuổi Ngọ tam hợp thái tuế, vượng đại quý nhân nên suôn sẻ vô cùng, vận trình càng ngày càng hưng vượng. Do có phúc tinh chiếu rọi nên tuổi Ngọ là một trong 4 con giáp được phúc tinh che chở, có thể bước lên đỉnh cao danh vọng, ghi danh tên tuổi không có gì là khó cả.

Nữ mệnh tuổi Ngọ vận khí cực tốt nên sự nghiệp thăng tiến vù vù, bản mệnh sẽ đạt được vị trí cao trong sự nghiệp, giành được nhiều cơ hội phát triển hơn. Không những thế, bạn còn được nhiều người giúp sức, cộng thêm ý chí và lòng nhiệt huyết của mình, chắc chắn sẽ không ngừng dâng cao, giành được thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người tự lập, thích cuộc sống tự do. Con giáp này là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, thích kết bạn với mọi người. Họ luôn có niềm tin vào bản thân và có tham vọng trong sự nghiệp.

Do vậy mà con giáp này không thích lập gia đình khi còn trẻ. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, sau tuổi 30, họ dần trưởng thành, vững vàng trong sự nghiệp

15 ngày tới đây, người tuổi Thìn sinh năm 1976, 2000 có tài vận dần chuyển biến tích cực. Người tuổi Thìn có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Trong vòng 15 ngày tới, những con giáp được PHÚC TINH cao chiếu, phúc khí TRÀN ĐẦY, tài khoảng TING TING ào ào, đếm tiền KHÔNG XUỂ - Ảnh 2

Trong 15 ngày tới đây, người tuổi Thìn có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số.

Đặc biệt, đường tình duyên của con giáp tuổi Thìn cũng vượng hơn trước. Những người còn độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý. Trong khi những người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, gắn bó.

Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Thìn trong thời gian tới không tốt. Họ dễ bị cảm, sốt, sổ mũi, cơ thể suy nhược cần được bồi bổ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi tiền tài tử vi tài lộc tử vi con giáp con giáp 2022 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường