Tử vi tuần mới từ 21/3 - 27/3/2022 của 12 con giáp: Tuổi Tý rủng rỉnh TIỀN BẠC, tuổi Dậu vận trình SÁNG SỦA, tuổi Tuất xảy ra nhiều MẤT MÁT

Xin chúc mừng người tuổi Tý là con giáp phát tài tuần này. Bạn có một tuần làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ào ào về trong túi. Thái độ chuyên nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết công việc khá nhanh, nhiều vấn đề tồn đọng từ lâu cũng được xử lý ổn thỏa.

Giữa tuần là thời điểm bản mệnh đạt được trạng thái đỉnh cao nhất. Bạn nghiêm túc cống hiến và được đánh giá cao nhờ điều đó.

Tuổi Tý có một tuần làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ào ào về trong túi.

Cấp trên tỏ ra vô cùng hài lòng với biểu hiện này của bạn và có thể trao cho bạn thêm các trọng trách tiếp theo, tất nhiên, các khoản thưởng nóng hoặc tiền lương là không thể thiếu.

Với người làm ăn kinh doanh hoặc người theo đuổi các nghề tay trái, tài lộc phải đợi tới cuối tuần mới có khởi sắc thực sự rõ rệt.

Có thể bạn sẽ phải bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng, khoản lợi nhuận của bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không hài lắm vời đời sống tình cảm nhưng chưa tìm được cách làm mới nó. Ngay lúc này bạn thử thay đổi cách ăn mặc của mình trong những cuộc họp hoặc gặp gỡ quan trọng. Chắc chắn điều này không chỉ giúp thay đổi tâm trạng của bạn mà còn giúp ai đang độc thân gây ấn tượng với mọi người từ những giây phút đầu tiên.

Bạn là hiện thân của sự nhiệt tình và tình yêu thương trong sáng, nhưng cũng chính vì vậy mà đôi khi lòng tốt của bạn sẽ bị người khác lợi dụng. Bạn có thể đưa ra một số lời từ chối cần thiết trong ngày này dù đó là điều mà bạn không muốn. Hãy để cho đối phương tự giúp mình trước khi nghĩ tới bạn.

Thiên Quan xuất hiện vào giữa tuần dự báo có một số kế hoạch khó thành trong thời gian này nhưng mọi sự khởi sắc vào cuối tuần khi nỗ lực được bù đắp bằng số tiền mà bạn thu được ngay sau đó.

Ảnh hưởng của Dịch Mã nên không có lợi cho bản mệnh phải di chuyển, đi lại nhiều trong thời gian này. Có thể sức khỏe giảm sút vì lịch trình công tác dày đặc.

Tuổi Dần

Xem tử vi này từ ngày 21/3 đến 27/3/2022 của 12 con giáp, người tuổi Dần được cát tinh che chở nên vận trình sáng sủa, bản mệnh đạt được nhiều bước tiến vượt bậc. Với người làm công ăn lương, công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình.

Tuy nhiên, muốn đạt được thành công thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy, hãy chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé.

Người tuổi Dần được cát tinh che chở nên vận trình sáng sủa, bản mệnh đạt được nhiều bước tiến vượt bậc.

Với người làm ăn kinh doanh, đây cũng là thời điểm nước rút cho một số hạng mục công việc quan trọng. Bạn nên để tâm theo dõi, hạn chế sai sót xảy ra. Nếu mọi việc tiến triển suôn sẻ, bạn có thể thu được khoản lãi lời xứng đáng.

Với người làm buôn bán, con giáp phát tài tuần này sẽ kiếm được các mối kinh doanh béo bở, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa trôi chảy. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh của mình, bạn sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Tuổi Mão

Đừng vì người ấy đối xử không tốt với mình mà con giáp tuổi Mão vội cho rằng bản thân không có giá trị. Nếu gặp được người phù hợp, họ biết trân trọng bạn thì những chuyện tầm phào này sẽ trôi qua nhanh thôi. Điều quan trọng là lúc này bạn phải vượt qua được nỗi buồn hiện tại.

Có dấu hiệu cho thấy tuần này bạn càng hy vọng sẽ càng thất vọng, thực tế là bạn nên giữ sự bình ổn cho mình. Việc khao khát được chú ý vì ngoại hình hoặc địa vị là điều mà bạn không bao giờ hiểu được, thay vào đó, bạn muốn được công nhận vì những điều nằm sâu bên trong chính mình.

Tử vi Phương Đông, khoảng thời gian này có thể nói là nó rất ý nghĩa với bạn. Đây cũng là lý do bạn dành thời gian để hiểu rõ một ai đó và bạn biết rằng tính cách của một người được thể hiện không chỉ bằng vẻ ngoài của họ mà còn nhiều điều hơn thế.

Chính Tài mang lại tiền bạc cho con giáp tuổi Mão bao gồm cả sự hậu thuẫn của người thân để các kế hoạch của bạn được diễn ra suôn sẻ và bạn không phải lo lắng quá nhiều. Thế nhưng cuối tuần vẫn có một số chuyện gây phiền lòng, bản mệnh nên biết bỏ qua để tư tưởng được thoải mái hơn.

Tuổi Thìn

Xem tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay, công việc của người tuổi Thìn khá suôn sẻ ngay từ đầu tuần nhờ Chính Quan tác động. Bạn được tạo nhiều cơ hội để phát triển năng lực cá nhân.

Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng cũng khuyến khích con giáp này hăng hái mạnh dạn thể hiện bản thân, chứng minh vai trò không thể thay thế trong tập thể.

Tuổi Thìn được tạo nhiều cơ hội để phát triển năng lực cá nhân.

Với những gì đã thể hiện, bạn hoàn toàn có thể tự tin đón nhận những lời khen ngợi và tán dương từ mọi người. Cấp trên chắc chắn sẽ dành cho bạn những khoản thưởng xứng đáng, để bạn có thêm động lực cống hiến cho tập thể.

Với người làm ăn, các khoản thu nhập của bạn vẫn chảy vào túi đều đặn nhờ những quyết sách đúng đắn trước đây. Nhân thời điểm thuận lợi này, bạn nên tìm thêm những nguồn hợp tác để mở rộng quy mô hơn nữa, hãy tính toán thật cẩn thận cho kế hoạch tương lai.

Tuổi Tỵ

Nhiều chuyện không vui nên người tuổi Tỵ dễ cáu giận, nóng nảy với một nửa của mình, đó là lý do cả tuần hai người mãi không thể làm lành nổi. Nếu bạn biết kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì đã không gây ra căng thẳng như thế này rồi.

Tuần mới là lúc tuổi Tỵ có thể dành nhiều thời gian cho gia đình sau những giờ tập trung hết sức cho công việc. Không những thế, người thân còn có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn cụ thể để hành động khôn ngoan hơn.

Có chút tiền giúp bản mệnh cảm thấy an tâm hơn, lại thêm sự hỗ trợ của Thực Thần nên bạn càng cho thấy mình có một lòng vị tha và bao dung đáng kinh ngạc. Bạn sống vô tư, không vụ lợi, luôn có mặt khi người khác cần, sẵn sàng hy sinh vì những mục tiêu cao cả hơn và biết cách tha thứ cho người khác.

Ảnh hưởng của Thiên Cẩu Hung tinh gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong tuần này do đó bản mệnh nên nghỉ ngơi, tránh tham gia những hoạt động tốn quá nhiều năng lượng, ngay cả khi luyện tập đừng vì mong có kết quả nhanh mà tập quá sức nhé.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Ngọ nhận được khá nhiều sự trợ giúp từ cát tinh, khiến công việc nhìn chung thuận buồm xuôi gió, bản mệnh không gặp phải áp lực quá lớn, cũng thoải mái phát huy năng lực của mình.

Rất nhiều cơ hội cũng sẽ đến trong tuần, đó có thể là do bạn tự tạo ra hoặc được quý nhân mang tới. Bạn biết lúc này bản thân không còn có thể nhởn nhơ được nữa.

Người tuổi Ngọ nhận được khá nhiều sự trợ giúp từ cát tinh, khiến công việc nhìn chung thuận buồm xuôi gió.

Nếu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, điều đón chờ bạn không chỉ là những khoản tiền thưởng nóng, mà là cơ hội thăng chức, khẳng định vị thế của mình.

Người làm trong lĩnh vực đầu tư cũng sẽ được quý nhân chỉ điểm. Bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý giá, không phải quá vất vả những đồng tiền vẫn chảy về túi đều đặn, khiến bạn có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Mùi

Xin chia buồn với tuổi Mùi vì bạn là con giáp xui xẻo tuần này. Do hung vận lớn nên phương diện công việc có nhiều nỗi lo. Bản mệnh sẽ không thể ung dung tự tại như thời gian trước đó mà thường xuyên phải tăng ca, bị ép tiến độ.

Vào lúc cần thiết, bạn đừng ngần ngại nhờ tới sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn giải quyết mọi việc nhanh chóng và tiết kiệm được nhiều công sức hơn.

Vận trình tài lộc của bạn cũng đang ở giai đoạn vô cùng bấp bênh, có nhiều thiệt hại khiến con giáp này chịu đả kích nặng nề.

Thời điểm này bản mệnh dễ mất đồ đạc hoặc bị lừa đảo trong làm ăn, mất khoản tiền khá lớn nên tất cả các dự án đầu tư đều phải xem xét thật kỹ, đừng vì tham lam phút chốc mà dấn thân mù quáng.

Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện cảnh báo về những hung hiểm, tai nạn, sự cố, sức khỏe sa sút… mà bạn có thể gặp phải trong tuần này.

Bạn cần đảm bảo an toàn cá nhân trong quá trình làm việc, đi lại để hạn chế những việc xui rủi có thể xảy ra bất ngờ, gây nguy hiểm cho bản thân và cả người xung quanh.

Tuổi Thân

Tuổi Thân rất giỏi lắng nghe, điều này khiến bạn trở thành một người tuyệt vời để trò chuyện, mọi người cảm thấy được sự dễ chịu khi ở bên bạn và họ ngay lập tức cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với bạn. Bạn biết rằng đa số các cuộc trò chuyện đều bị cái tôi dẫn dắt quá nhiều, vì thế, bạn luôn chủ động kiểm soát tốt cái tôi của mình.

Tình cảm của người tuổi Thân với một nửa của mình lúc này không như ý, có thể vì bạn đề cao cái tôi của mình và bắt đầu suy diễn mà thôi. Ví dụ như người ta phân tích góc nhìn của mình thì bạn vội cho rằng họ không tôn trọng ý kiến của bạn trước đó.

Tuổi Thân rất giỏi lắng nghe, điều này khiến bạn trở thành một người tuyệt vời để trò chuyện.

Nhân khi có Tử vi Cát tinh trợ mệnh cũng là lúc tài lộc đang tăng thì bản mệnh nên chớp những cơ hội đầu tư tốt đang bày ra trước mắt mình. Bạn có thể học theo cách các nhà đầu tư lớn đang làm khi bản thân đang ít kinh nghiệm.

Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải quan tâm trong thời gian này cho dù bạn tin rằng mình đang khỏe mạnh đấy nhé. Hãy biết lắng nghe cơ thể mình hơn để có cách điều chỉnh cho phù hợp bạn nhé.

Tuổi Dậu

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp, càng ngày, tuổi Dậu càng nhận thấy tình cảm của hai người ngày càng nhạt dần đi. Đừng vì đã quá quen thuộc mà xem tình yêu của hai bạn là điều hiển nhiên. Thực ra không ai có nghĩa vụ phải thích bạn, cũng không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn cả.

Niềm vui của người tuổi Dậu đến từ việc bạn giúp đỡ được nhiều người. Trong một cộng đồng, bạn thường là người giúp đỡ, hỗ trợ người khác, cũng là người thường xuyên khích lệ, đưa ra lời khuyên khôn ngoan cho những ai đang phân vân, bế tắc trước một lựa chọn nào đó.

Ảnh hưởng của Đại hao nên bạn phải chi tiêu quá nhiều tới mức kiểm soát. Có thể nhiều việc mới phát sinh với số tiền lớn nên bạn phải tìm cách xoay sở số tiền này.

Tình hình sức khỏe không có gì đáng lo trong thời điểm này khi mà bạn luôn giữ được tinh thần lạc quan cần thiết. Thế nhưng khi đi lại bạn vẫn phải cẩn thận, không nên phóng nhanh vượt ẩu đâu nhé.

Tuổi Tuất

Là con giáp xui xẻo tuần này nên tài vận của tuổi Tuất có nguy cơ thất thoát những khoản đáng kể. Đầu tư thiếu hiệu quả là nguyên chính gây ra những sự mất mát của bạn trong thời gian này, vì thế bạn cần phải lường trước những tình huống xấu để chuẩn bị ứng phó.

Đây không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu kế hoạch mới hay khởi nghiệp. Bản mệnh hãy chủ động làm thêm những công việc nho nhỏ để tăng thu nhập. Đừng xem thường những khoản tích góp mỗi ngày, rồi sẽ đến lúc bạn phải ngạc nhiên khi nhìn lại những gì mình đã góp nhặt.

Công việc của người làm công ăn lương vẫn giậm chân tại chỗ. Cơ hội tốt chưa tới nên bạn cần phải bình tĩnh, cứ tiếp tục cố gắng và trau dồi thêm kiến thức, kĩ năng cho bản thân. Hãy tin rằng người nỗ lực rồi sẽ nhận được điều xứng đáng.

Là con giáp xui xẻo tuần này nên tài vận của tuổi Tuất có nguy cơ thất thoát những khoản đáng kể.

Một tin không vui nữa là tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu trục trặc. Đôi khi chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt mà cả hai lại biến thành cãi vã, xung đột lớn. Bạn thậm chí cảm thấy rằng việc chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trước khi đi đến 1 quyết định như vậy, bạn cần cân nhắc kĩ càng.

Tuổi Hợi

Tuần này là một tuần khá ảm đạm đối với người tuổi Hợi. Bạn cảm thấy chán nản và mệt mỏi trong mọi việc, đã vậy lại luôn có tiểu nhân rình rập, cố ý ngáng đường khiến bạn càng thêm bức bối, công việc cũng dễ vướng phải sai sót hơn hẳn.

Bạn cần chấp nhận sự thật rằng cuộc sống không thể lúc nào cũng suôn sẻ như ý muốn, chính vì vậy bạn đừng quá nản lòng. Càng sớm thích nghi, bạn càng nhanh chóng lấy lại động lực.

Tài chính cũng có phần giảm sút. Thời gian này bạn đang có xu hướng chi tiêu quá đà, dẫn đến tình trạng khoản tiết kiệm cũng bị cạn kiệt. Tốt nhất, bạn nên thiết lập kế hoạch chi tiêu cụ thể cho từng thời điểm để ngăn chặn việc bị rỗng túi vào cuối tháng.

Chuyện tình cảm không gặp nhiều thuận lợi nên tâm trạng của bạn càng thêm bất ổn. Bạn nên cùng nửa kia giải quyết triệt để mâu thuẫn để tránh những hiểu lầm đáng tiếc về sau. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn và bình tĩnh là điều hai bạn cần nhất vào lúc này.

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