Tử vi ngày 21/9: 3 con giáp bị Kiếp tài kìm kẹp, công việc nhiều trở ngại, đồng nghiệp bất hòa, gặp kẻ tiểu nhân, nên giữ bình tĩnh

Tử vi ngày 21/9 cho thấy 3 con giáp sau vấp phải sự kìm kẹp của Kiếp Tài, có thể gặp phải sự cố bất ngờ, tranh chấp hoặc bị người khác chơi xấu, đừng vội nản lòng mà nên bình tĩnh đối diện

Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ có thể va chạm, tranh cãi với người thân trong gia đình vì bất đồng quan điểm. Con giáp này lại có thái độ tiêu cực, phản ứng có phần thái quá và không giữ được sự bình tĩnh nên sự việc bị đẩy đi quá xa, nếu không tiết chế lại thì mối quan hệ với các thành viên chắc chắn sẽ bị rạn nứt và chuốc thêm rắc rối cho mình. Hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng đừng giải quyết chứ đừng chấp vặt làm gì. Công việc cũng bị trì trệ do tâm trạng của người tuổi Ngọ nhiều phiền muộn, suy nghĩ quá nhiều nên thiếu tập trung, người khác gây khó dễ nên có chút không thuận, bị bỏ dỡ giữa chừng mà không rõ nguyên nhân. Những chuyện đáng lẽ không nên có cuối cùng lại dẫn tới hậu quả đáng buồn, bản mệnh nên nhìn nhận lại những khuyết điểm của bản thân và tìm cách cải thiện càng sớm càng tốt. Bản mệnh cũng nên thận trọng với túi tiền của mình vì có điềm báo hao tài mất của. Nếu đang làm trong lĩnh vực tài chính, kế toán thì phải kiểm tra sổ sách kỹ càng, chi tiết kẻo bị thất thoát ở chỗ nào mà không biết, đến lúc phát hiện ra thì đã không thể thay đổi được gì và cái giá phải trả khá đắt.

Công việc cũng bị trì trệ do tâm trạng của người tuổi Ngọ nhiều phiền muộn, suy nghĩ quá nhiều nên thiếu tập trung, người khác gây khó dễ nên có chút không thuận, bị bỏ dỡ giữa chừng mà không rõ nguyên nhân. Ảnh minh họa Tuổi Hợi Thương Quan cảnh báo những dấu hiệu tiêu cực trên con đường công danh, sự nghiệp của Hợi. Bạn có thể sẽ bị cấp trên chèn ép khiến tinh thần luôn căng thẳng mệt mỏi, thậm chí nghĩ tới việc bỏ cuộc. Những người tưởng chừng thân thiết có thể trở mặt hãm hại bạn. Dưới tình huống như vậy, đừng quá bi quan, hãy coi đây là cơ hội để từ bỏ một kẻ không đáng làm bạn. Nếu đứng trước những cuộc tranh giành quyền lợi, bạn cần phải biết giữ mình và chủ động tránh xa. Thiên Tài khuyên bạn nên khiêm tốn hơn trong tất cả mọi phương diện của cuộc sống. Nếu cứ tiếp tục khoe khoang, bạn sẽ chỉ rước lấy sự ác cảm của người khác. Về phương diện tài lộc không mấy ổn định, Hợi nên cân nhắc trước khi quyết định mua một món đồ nào đó. Nếu con giáp này cho rằng nó là cái nhất định phải có thì cũng đừng vội mua mà nên tìm hiểu xem có chỗ nào bán rẻ hơn không, bản mệnh sẽ không tiêu tiền một cách lãng phí.

Thương Quan cảnh báo những dấu hiệu tiêu cực trên con đường công danh, sự nghiệp của Hợi. Bạn có thể sẽ bị cấp trên chèn ép khiến tinh thần luôn căng thẳng mệt mỏi, thậm chí nghĩ tới việc bỏ cuộc. Ảnh minh họa Tuổi Thân Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy ngày 21/9 hôm nay tuổi Thân có thể nhận phải những lời chỉ trích, nhưng đừng vội buông xuôi hay nản lòng, hãy cứ cố gắng phấn đấu cải thiện bản thân mỗi ngày. Chỉ khi nào con giáp này còn làm được điều đó thì thành công, hạnh phúc mới đến với mình. Ông trời sẽ chẳng bao giờ phụ người có công. Có thể xung quanh bạn sẽ xuất hiện kẻ tiểu nhân thừa cơ bạn sơ suất để ném đá giấu tay, gây trở ngại cho công việc của bạn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cục diện này sẽ không quá lớn nếu bản mệnh luôn nghiêm túc với những gì mình. Về phương diện tiền bạc, người tuổi Thân hãy phân biệt rõ những thứ giữa sở thích và nhu cầu. Ngoại trừ những thứ đặc biệt cần thiết cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày như thực phẩm, nước uống ra thì hầu hết chỉ là mong muốn, vì vậy trước khi chi tiền hãy tự hỏi xem nó có cần thiết với mình không. Đừng vội nghĩ đến cách tiêu vì tiền nhiều đến mấy nhưng chỉ cần vung tay một chút là đã hao hụt. Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy ngày 21/9 hôm nay tuổi Thân có thể nhận phải những lời chỉ trích, nhưng đừng vội buông xuôi hay nản lòng, hãy cứ cố gắng phấn đấu cải thiện bản thân mỗi ngày. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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