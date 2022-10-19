Tử vi ngày 20/10: 3 con giáp giàu có nhất nhì, vận xui qua hết, tài khoản tăng số

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 08:54

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu bạn thuộc một trong số 3 con giáp này thì xin chúc mừng khi thần May Mắn đã mỉm cười với bạn. Hãy cùng xem đó là 3 con giáp may mắn nào nhé.

 

Tuổi Tuất

Trong công việc, Tuất là người nói được, làm được và rất nghiêm túc, cầu thị. Đối với những người sinh năm con chó, tài vận tổng thể của họ trong thời điểm gần đây có một số biến động, đặc biệt là áp lực kinh tế. Tài sản của họ có thể bị tiêu hao đi ít nhiều.

Tử vi ngày 20/10: 3 con giáp giàu có nhất nhì, vận xui qua hết, tài khoản tăng số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào nửa cuối tháng 10, người tuổi Tuất có cơ may chuyển bại thành thắng. Được Thần Tài ban phát của cải, họ làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc. Tài lộc của họ trong thời gian này ngày càng tăng tiến. Đây cũng là thời gian tốt để con giáp này khai trương, mở hàng, mở rộng các hoạt động kinh doanh. Người trồng trọt, chăn nuôi cũng có cơ hội tìm hiểu về các giống cây trồng, vật nuôi mới.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là người mạnh mẽ và độc lập, có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp nên đây là lúc họ cần phát huy những ưu điểm của mình để gặt hái thành công. Một công việc buôn bán nhỏ cũng có thể trở thành ngành kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận cho tuổi Thìn.

Tử vi ngày 20/10: 3 con giáp giàu có nhất nhì, vận xui qua hết, tài khoản tăng số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày 20/10 là thời cơ vàng cho việc kiếm tiền của tuổi Thìn và họ không nên bỏ lỡ. Chưa hết, tuổi Thìn còn là một trong số ít những con giáp vừa nhiều tiền vừa khỏe mạnh trong nửa cuối tháng 10. Họ hầu như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại ngoài vài lần cảm cúm vặt vãnh. Bản thân tuổi Thìn thường là người có sức khỏe tốt và hay lạm dụng điều này để làm việc quên ngày đêm. Tuổi Thìn biết cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đồng thời nên duy trì chăm sóc sức khỏe thật tốt

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, những người tuổi Sửu luôn được đánh giá cao ở sự điềm tĩnh, chững chạc và rất đáng tin cậy. Không thích khoe mẽ, luôn chứng minh bản thân bằng năng lực, tuổi Sửu là 1 hình mẫu lý tưởng cho những nhà lãnh đạo tài ba, xuất chúng nhưng lại vô cùng khiêm nhường, giản dị.

Tử vi ngày 20/10: 3 con giáp giàu có nhất nhì, vận xui qua hết, tài khoản tăng số - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào ngày 20/10, tuổi Sửu sẽ bước vào 1 giai đoạn quý giá mà họ đã phải chờ đợi trong thời gian qua. Đây được coi là lúc tuổi Sửu sẽ được đền bù cho những nỗ lực hết mình của họ trong thời gian qua, gặt hái nhiều 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Top 3 con giáp này đón nhận những làn sóng hạnh phúc, không còn phải vất vả mưu sinh, sự nghiệp hanh thông vào cuối năm.

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