Tử vi ngày 19/10: 3 con giáp vượt qua tai ương, tiền bạc ùn ùn kéo đến, sự nghiệp bền vững

Chuyên gia phong thủy chia sẽ, 3 con giáp này được dự đoán sẽ làm nên chuyện, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

Tuổi Thân Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân đa phần đều thông minh, lém lỉnh, cởi mở và hài hước. Họ giữ được tinh thần lạc quan ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi này được mọi người yêu mến nhờ tính cách thân thiện, dễ gần. Tuy nhiên, đôi lúc họ cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điểm người tuổi này cần sửa đổi.

Ảnh minh họa: Internet Ngày 19/10, người tuổi Thân có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Họ nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp khó. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều. Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích nổi bật, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở đối với con giáp tuổi Thân. Về tài vận, người tuổi Thân chính là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong số 12 con giáp vào ngày này Tuổi Sửu Tuổi Sửu là một trong số những con giáp được nhiều sao tốt chiếu rọi nhất nên cuộc sống của họ sẽ luôn được sung túc, đủ đầy vào ngày này. Đặc biệt, tuổi Sửu có lộc trong chuyện kinh doanh nên những người đang tính chuyện làm ăn buôn bán có thể gặt hái được nhiều thành công, tài lộc ào ạt. Ngày 19/10 là thời kỳ thiên thời địa lợi tuyệt vời, nếu tuổi Sửu "ra quân" thì rất có thể sẽ trúng lớn.

Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, tuổi Sửu còn có một may mắn lớn nữa mà không phải con giáp nào cũng có được, đó là chuyện sức khỏe. Là một trong số những con giáp vốn có sức khỏe tốt, nên hầu như họ không ốm đau gì đáng kể ngoài vài lần "hắt hơi sổ mũi", có nhiều thời gian cống hiến cho công việc. Tuổi Ngọ Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp may mắn có được sức khỏe tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần vào ngày này. Dường như lúc nào họ cũng nhiệt huyết với những đam mê của mình, hiếm khi thấy họ mỏi mệt hay ủ rũ. Nhược điểm hiếm hoi của họ có lẽ là sự thiếu kiên nhẫn. Do đó, nếu biết phát huy những điểm tốt, kiểm soát điểm yếu, tuổi Ngọ sẽ dễ đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet Thời điểm này, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái bậc nhất, có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Nếu biết chọn đúng sở trường, cố gắng hết mình, nhất định tuổi Ngọ sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn. Đặc biệt, tử vi học có nói, càng đến cuối tháng 10, vận may của tuổi Ngọ càng nở rộ. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-ngay-19-10-3-con-giap-vuot-qua-tai-uong-tien-bac-un-un-keo-den-su-nghiep-ben-vung-508598.html