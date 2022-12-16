Tử vi ngày 17/12, may mắn đến ngập tràn, ba con giáp trúng hũ tiền to của Thần Tài, lộc lá như ‘mở đường’ sẵn, làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng, cuối năm giàu to

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 16:03

Tử vi ngày 17/12, 3 con giáp sau đây thuận lợi trong tài lộc, gặt hái nhiều sự thành công, may mắn đến gần.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nổi tiếng thông minh và có đầu óc nhạy bén. Trong công việc, con giáp luôn giữ một thái độ nghiêm túc. Họ sống điềm đạm, không quá tham vọng và nhìn chung là người tốt. Tử vi ngày 17/12, người cầm tinh con Rồng dễ được trời cao phù trợ. Họ có tư chất thông minh lại có thêm sự trợ giúp của ơn trên nên dễ đạt được nhiều thành tựu lớn. Nếu bản mệnh có quyết tâm thì việc gì cũng sẽ thành.

Nhờ đó mà vận mệnh ngày càng suôn sẻ, cuộc đời may mắn hanh thông, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Trong thời gian tới phương diện tài lộc của dấu hiệu phát triển quá rõ ràng. Chỉ với việc làm tốt nhiệm vụ của mình là Thìn đã đủ ăn đủ tiêu rồi. Nếu muốn bứt phá bạn chỉ cần cố gắng thêm một chút là được.

Tử vi ngày 17/12, may mắn đến ngập tràn, ba con giáp trúng hũ tiền to của Thần Tài, lộc lá như ‘mở đường’ sẵn, làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng, cuối năm giàu to - Ảnh 1
Tử vi ngày 17/12, người cầm tinh con Rồng dễ được trời cao phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 17/12, cuộc đời Tỵ như bước sang trang mới. Trong khoảng này, bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt, dĩ nhiên bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó.

Thậm chí, tốc độ thăng quan tiến chức của bạn cực nhanh. Tỵ trời phú thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế. Tận dụng được cả IQ và EQ nổi trội, con giáp này sẽ thu về lợi ích không nhỏ. Tài vận được trời phú thậm chí còn phát tài, nhận bổng lộc lớn.

Tử vi ngày 17/12, may mắn đến ngập tràn, ba con giáp trúng hũ tiền to của Thần Tài, lộc lá như ‘mở đường’ sẵn, làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng, cuối năm giàu to - Ảnh 2
Tử vi ngày 17/12, cuộc đời Tỵ như bước sang trang mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 17/12, Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ 7 này. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Ngựa đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong ngày hôm nay bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, 3 tuổi như ‘con cưng’ Thần Tài, cuối năm trúng số đổi đời, giàu nứt đố đổ vách, phúc lộc song toàn, đón Tết to

Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, 3 tuổi như ‘con cưng’ Thần Tài, cuối năm trúng số đổi đời, giàu nứt đố đổ vách, phúc lộc song toàn, đón Tết to

Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp vận mệnh lên hương, cơ hội trúng số giàu sang phát tài, lộc phát triền miên.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 39 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 24 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 53 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết