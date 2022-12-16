Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, 3 tuổi như ‘con cưng’ Thần Tài, cuối năm trúng số đổi đời, giàu nứt đố đổ vách, phúc lộc song toàn, đón Tết to

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 09:18

Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp vận mệnh lên hương, cơ hội trúng số giàu sang phát tài, lộc phát triền miên.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn sinh ra để theo đuổi sự hoàn hảo. Trong bất cứ công việc gì họ cũng muốn phải hoàn thành tốt nhất. Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, bạn là một trong những con giáp có phúc khí nhất. Đặc biệt, trong thời gian này cả tình duyên hay sự nghiệp của người tuổi Sửu đều vô cùng viên mãn.

Người cầm tinh con Trâu luôn muốn vươn lên những đỉnh cao mới. Trong thời gian này nhìn chung, cuộc đời của bạn luôn có quý nhân song hành, ngày càng suôn sẻ, chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Nhất là với những người làm kinh doanh buôn bán thì càng dễ dàng thay đổi số phận của mình, người tuổi Sửu hãy nắm lấy cơ may này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn.

Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, 3 tuổi như ‘con cưng’ Thần Tài, cuối năm trúng số đổi đời, giàu nứt đố đổ vách, phúc lộc song toàn, đón Tết to - Ảnh 1
Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, bạn là một trong những con giáp có phúc khí nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng vốn dĩ đã có vận số may mắn hơn người. Sự nhanh nhạy tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường, không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh, khó khăn.

Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, người tuổi Thìn có số làm lãnh đạo, họ thường thành công trong sự nghiệp. Khi người khác còn loay hoay thì họ đã đứng trên đỉnh cao. Thìn sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, con giáp này như hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, 3 tuổi như ‘con cưng’ Thần Tài, cuối năm trúng số đổi đời, giàu nứt đố đổ vách, phúc lộc song toàn, đón Tết to - Ảnh 2
Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, người tuổi Thìn có số làm lãnh đạo, họ thường thành công trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Gặp được thời cơ thích hợp, sự nghiệp của Thìn lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Thìn phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tuổi Mão

Chính Ấn làm tăng thêm sự tự tin cho người tuổi Mão. Nhờ vậy, dù có phải đương đầu với bất kỳ khó khăn và thách thức nào trong hôm nay, bạn đều giữ vững quyết tâm đi theo con đường mình đã lựa chọn. Bởi hơn ai hết, bạn hiểu rõ bản thân có điểm mạnh ở đâu, còn yếu ở mảng nào để kịp thời điều chỉnh.

Sau Rằm tháng 11 Âm lịch, con giáp này có thần tài phát lộc, của nả hưởng trọn. Bạn chỉ cần chăm chỉ và đừng quên áp dụng một chút sáng tạo trong công việc là công sức bỏ ra sẽ được ghi nhận kịp thời. Kết quả có thể sẽ đến muộn nhưng sẽ rất vững vàng và hoàn toàn là những gì bạn xứng đáng được nhận.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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