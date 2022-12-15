Tử vi ngày 16.12, 3 con giáp ‘hốt bạc’ đầy tay, tiền tài nhiều như thác chảy, tin vui đến tận cửa, may mắn không ai sánh bằng!

Tử vi ngày 16.12, con giáp này sẽ sở hữu mức lương tăng lên cao. Tài mệnh được soi sáng, bạn cứ theo dấu mà tiến về phía trước. Lá số tử vi của Sửu hoàn toàn thay đổi, đỏ rực rỡ, con giáp này có cơ hội nhận nhiều yêu thương.

Nổi tiếng là con giáp hiền lành, điềm đạm và có suy nghĩ chín chắn, thận trọng nên Sửu hiếm khi mắc phải sai lầm trong công việc. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể trọng nên sự nghiệp của Sửu thuận lợi trăm bề, tiền ùa vào túi liên tục.

Tử vi ngày 16.12, người tuổi Tý gặp được quý nhân, cơ hội làm ăn ùa đến. Vận may bung xõa, con giáp này có thêm tài lộc.

Bản lĩnh, quật cường và kiên định nên người tuổi Sửu được bề trên hết lòng thương yêu, tạo mọi điều kiện hỗ trợ trong công việc. Thế nên, nếu đang ấp ủ dự án kinh doanh, buôn bán thì Sửu hãy chớp lấy thời cơ nghìn năm có một khi tài lộc đang vượng này.

Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ. Vì vậy, sư nghiệp của bạn từng bước đi lên. Không chỉ có sự nghiệp phát đạt mà người tuổi Tý cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, người tuổi này có thể đổi vận giàu sang, giúp gia đình có được cuộc sống muôn phần sung túc.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Vợ chồng bạn tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may, hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng. Trong mắt mọi người, hai bạn là một cặp đôi lý tưởng.

Tử vi ngày 16.12, người tuổi Tý gặp được quý nhân, cơ hội làm ăn ùa đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 16.12, có Phật quang phù hộ, độ mệnh, con giáp tuổi Thân đón may mắn về nhà. Bất cứ ngành nghề nào bạn cũng có cơ hội phát tài hôm nay. Cuộc sống của họ cũng trọn vẹn, hạnh phúc, may mắn tràn đầy.

Người tuổi Thân rất tôn trọng, thấu hiểu bạn bè và rất biết cách quan tâm chu đáo đến mọi người. Vì vậy, không có gì lạ khi con giáp này dễ kết được nhiều bạn tốt và được nhiều quý nhân giúp đỡ, mang lại may mắn cho họ trong công việc và cuộc sống.

Họ không bao giờ nặng lời với mọi người và luôn chứng tỏ mình rất đáng tin cậy. Dự đoán tài lộc bùng nổ, cuối năm con giáp này sung túc hưởng phúc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm