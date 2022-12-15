Đúng ngày mai (16/12/22), 3 tuổi là ‘con Trời cháu Phật’, liên tiếp ‘trúng đậm’, hưởng lộc ‘kép’ đổi đời, xóa tên trong sổ nghèo khó, đường đi trải đầy vinh quang

Đúng ngày mai (16/12/22), tuổi Mão là một trong 3 con giáp giàu có và may mắn nhất. Không chỉ vậy, họ còn vượng đường tình duyên. Dù vậy, hãy cẩn thận họa tiểu nhân xen vào tình cảm. Tài lộc sẽ tăng từ đầu tháng, và sẽ còn nhiều cơ hội kiếm tiền trong tương lai. Tuổi Mão nếu nỗ lực hết mình, nắm chắc cơ hội thì tiền bạc như sao trên trời, chỉ cần bỏ vào túi mình.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão từ đầu tháng 11 đã có tâm trạng thoải mái đón tiền vào nhà. Đây là nhờ bản lĩnh làm việc không ngừng cố gắng, nắm bắt cơ hội quý giá.

Đúng ngày mai (16/12/22), do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản , cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một tháng bội thu.

Đúng ngày mai (16/12/22), do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Tử vi ngày mai (16/12/22) mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

Tuổi Dần

Đúng ngày mai (16/12/22), xứng danh được trời phật phù hộ, tương trợ nên hễ Dần gặp khó khăn là người ấy sẽ xuất hiện và mang theo nguồn năng lượng tích cực giúp Tuổi Dần sẽ vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa, tuổi Dần cũng là con giáp nỗ lực, chịu khó trong công việc.

Trong thời gian tới, những người tuổi Dần có công việc thuận lợi, có thể ký kết hợp đồng lớn. Trong thời gian này, nếu tuổi Dần có khó khăn về tài chính thì đây cũng là lúc mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa giúp tuổi Dần tha hồ hốt bạc.

Bản tính trời sinh thông minh, nhanh nhẹn nên thường làm việc gì cũng sẽ tiến xa hơn người. Với người tuổi Dần đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng. Nếu làm kinh doanh sẽ kiếm về những hợp đồng tiền tỷ, mua nhà mua xe là chuyện dễ dàng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm