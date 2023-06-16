Tử vi ngày 16/6/2023: Đúng 14h, tài lộc của Thân không được ổn định, Thìn gặp nhiều vận may, tiền bạc rủng rỉnh, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc

Công việc: Tư duy nóng nảy, bực bội có thể khiến bạn đưa ra những lựa chọn sai lầm trong công việc thời gian tới.

Tình duyên: Tam Hợp cho thấy hạnh phúc thời điểm hiện tại đang bù đắp cho những mất mát của bạn suốt thời gian qua.

Tài chính: Tài lộc của người tuổi Thân hôm nay không tốt cho lắm đâu.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Tài lộc của người tuổi Thân hôm nay không tốt cho lắm đâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay ngày 16/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn cố gắng học hỏi thêm kiến thức mới.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Tý từ tốn, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, trau dồi kĩ năng mỗi ngày.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Tý chưa tìm được người phù hợp với bạn, nhưng bạn luôn nhận được yêu thương từ mọi người.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn luôn cố gắng làm việc để đạt mức thu nhập tốt nhất.

Sức khỏe: Tinh thần sức khỏe rất tốt, thoải mái đầu óc.

Tý luôn cố gắng học hỏi thêm kiến thức mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày Thứ Sáu 16/06/2023 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Thìn đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Thìn có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Trong nhà có người thân đi xa vì có việc cần thiết bất ngờ phải giải quyết. Bạn có sự di dời, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nhà cửa, nơi ăn chốn ở. Tuổi Thìn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về công danh, việc làm của bạn bè. Gia đình nếu có tổ chức tiệc tùng, đình đám thì bạn cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Thứ Sáu này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Thìn đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.