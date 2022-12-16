Tử vi ngày 16/12: May mắn ngợp Trời, số đỏ vận vượng, 3 con giáp làm ăn phát tài, lộc về đồn dập, túi tiền dày cộp, vàng bạc khó thiếu

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Ngọ tính cách có phần hơi quá thẳng thắn, "chẳng sợ đất cũng chẳng sợ trời", không ngại chỉ ra những điểm sai trái của đối phương nên dễ làm mất lòng những người xung quanh, thậm chí bị tiểu nhân hãm hại nên công việc cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tuy nhiên, con giáp này lúc nào cũng có Thần Tài trợ lực vì vậy mà trong ngày 16/12, tuổi Ngọ được cho là 1 trong những con giáp được ưu ái, quý nhân trợ giúp nhiều nhất.

Với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt trước mắt, nếu biết tận dụng, tuổi Ngọ sẽ dễ dàng nâng cao mức sống của bản thân, thậm chí là xây dựng cho mình và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc khiến nhiều người khác ngưỡng mộ. Vận may của tuổi Ngọ sẽ đạt đỉnh, nếu biết nắm bắt thì cơ hội giàu có, đổi đời nằm trong tầm tay, tuổi Ngọ không nên bỏ lỡ.

Tuổi Tuất

Tháng mới đến, tử vi của người tuổi Tuất cũng có nhiều điều đổi mới. Theo tử vi phương Đông thì vào ngày 16/12, người tuổi Tuất có vận trình tài lộc vô cùng vượng phát. Công việc không ngừng phát triển, bản mệnh có thêm nhiều cơ hội thăng tiến, kéo theo đó là thu nhập cũng gia tăng.

Các mối quan hệ xã giao được mở rộng, nhân duyên tốt nên bản mệnh cũng sẽ được hưởng lợi từ đó. Nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh của bản mệnh được khởi đầu từ chính những mối quan hệ hữu hảo đó.

Người làm kinh doanh có một tháng làm ăn tấn tới phát đạt, càng về cuối tháng lại càng thịnh vượng. Nếu có thể, những việc quan trọng hãy lui lại thời gian này để được hưởng thêm cát khí, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn gấp nhiều lần.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp biết thấu hiểu lòng người chỉ từ ánh mắt đầu tiên. Con giáp này biết cách đánh vào tâm lý của người khác. Vì vậy, tuổi Mão thích hợp với những công việc có khả năng đàm phán.

Ngoài ra, tuổi Mão cũng có tính cách lạc quan. Dù chuyện gì xảy ra, con giáp này cũng tự tin đối mặt. Bản mệnh bình tĩnh xử lý mọi vấn đề, không để cảm xúc tiêu cực phá hỏng công việc. Sự nghiệp của tuổi Mão ngày một thăng tiến nhờ những năng lực của bản thân.

Tử vi dự báo, ngày 16/12, nhờ Thần Tài giúp đỡ, sự nghiệp của tuổi Mão có bước phát triển mới. Con giáp này có thể tận dụng các mối quan hệ để kêu gọi hỗ trợ. Chỉ cần chú tâm vào công việc là tuổi Mão có thể gặt hái nhiều thành công, đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp.

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