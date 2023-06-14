Tử vi ngày 15/6/2023: Đúng 13h, Tuất buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm, Dậu phát sinh nhiều vấn đề trong công việc

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu phát sinh nhiều vấn đề. Sự tác động của Hung Vận khiến cho dự án mà con giáp này đang triển khai nảy sinh sự cố ngoài ý muốn. Hơn thế, bản mệnh phải mất đi một khoảng thời gian mới có thể khắc phục được hậu quả.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút không vui. Cả hai không có nhiều thời gian ở cạnh nhau do có nhiều công việc cần giải quyết trong khoảng thời gian này. Điều này đôi khi khiến bạn cảm thấy cô đơn vì những lúc mềm yếu không có họ kề bên.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Con giáp này chưa nhận được tín hiệu mới từ dự án mà mình đã đổ nhiều tâm huyết vào trước đó. Song, tình hình kinh tế khó khăn nên bạn cần cố gắng nhẫn nại thêm thời gian nữa.

Công việc của tuổi Dậu phát sinh nhiều vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày 15/06/2023, vận trình của Tuổi Tuất không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Tuất có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay Tuổi Tuất có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Về sức khỏe, Tuổi Tuất cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

Vận trình của Tuổi Tuất không khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi nên đề phòng những họa quan trường có thể xảy ra trong ngày 15/6/2023. Tốt nhất là bản mệnh nên tránh tranh cãi với mọi người, đặc biệt là đối với những người có vị trí quyền cao chức trọng.

Ngược lại, nếu bản mệnh giữ vị thế cao, hãy tránh sử dụng quyền lực của mình để áp đặt người khác. Hành động như vậy có thể khiến người khác cảm thấy chán ghét và không muốn tiếp tục làm việc dưới sự lãnh đạo của bản mệnh.

Trên phương diện tình cảm, dù vẫn còn tình cảm dành cho đối phương, nhưng không thể phủ nhận sự mâu thuẫn đang dần nảy sinh. Đối phương có thể đưa ra những ý kiến áp đặt khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và không muốn lắng nghe nữa.

Tuổi Hợi nên đề phòng những họa quan trường có thể xảy ra trong ngày 15/6/2023 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.