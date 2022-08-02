Tử vi ngày 03/8/2022: Thần tài gọi tên 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, giàu BẤT THÌNH LÌNH, ẵm hết số ĐẠI GIA của thiên hạ, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 12:10

Đây sẽ là những con giáp này cầu tài được tài, cầu tình được tình, hạnh phúc viên mãn như mơ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Bởi vậy, nếu sinh ra lỡ không được "ngậm thìa bạc" thì họ cũng sẽ quyết tâm làm mọi cách để đổi đời.

Đa phần những người tuổi Tý khá may mắn và hưởng được nhiều tài phúc. Họ là những người có tầm nhìn xa nên thường đi đầu trong mọi xu hướng, có số làm lãnh đạo. Đó là cơ hội làm giàu đến không ngừng.

Tử vi ngày 03/8/2022 những người tuổi Tý thường được ví như có "nhãn thần", họ nhìn được đâu là cơ hội tốt và không bao giờ bỏ qua. Tinh thần lạc quan và tích cực cũng giúp tuổi Tý xây dựng cuộc sống của mình tốt hơn. Bước qua giai đoạn trung niên, đường công danh sự nghiệp của họ ngày càng phát triển hơn, xứng đáng có được một cuộc đời 'vạn người mê'.

Tử vi ngày 03/8/2022: Thần tài gọi tên 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, giàu BẤT THÌNH LÌNH, ẵm hết số ĐẠI GIA của thiên hạ, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Tuổi Tý là con giáp không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người cần mẫn, siêng năng trong công việc và có trách nhiệm với cuộc sống. Không như những con giáp khác, cuộc sống tuổi Mùi khá gian truân, nhưng họ luôn điềm tĩnh và có niềm tin vào tương lai nên đã từng ngày vượt qua mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

Thời gian vừa qua, tuổi Mùi đã phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng họ chưa bao giờ nản lòng. Họ luôn tâm niệm, phải có áp lực, thử thách thì mới có thể chiến thắng được bản thân mình, mới có đủ bản lĩnh vượt qua mọi thứ.

Tử vi học có nói, dù thời gian qua tuổi Mùi không gặp được nhiều may mắn nhưng trước khi kết thúc ngày 03/8/20228, tuổi Mùi sẽ lấy lại được những gì đã mất. Cụ thể, vận may của tuổi Mùi sẽ thay đổi bất ngờ, những điều mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực.

Không những tuổi Mùi có cơ hội gặp được quý nhân mà còn tìm được cơ hội làm giàu. Khi bước qua ngày 03/8/2022, cuộc sống tuổi Mùi như bước sang trang mới với tiền tình đầy đủ sung túc.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường dũng cảm và gan dạ và nhận thức rõ được những sự việc đang xảy ra xung quanh mình. Ở tuổi trưởng thành, tuổi Thìn phải chống chọi với cuộc sống đầy khó khăn tất cả đều cố gắng vượt qua.

Cuối cùng họ sẽ nhận được trái ngọt sau những cố gắng vượt bậc của mình. Từ sau 30, mỗi khi bắt tay vào việc gì, tuổi Thìn đều suy nghĩ rất kỹ và luôn tìm ra hướng giải quyết hoàn hảo nhất. Đó là lý do vì sao, tuổi này không bao giờ chịu khổ.

Với người tuổi Thìn, dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào thì họ cũng có thể vượt qua vì được thượng đế chiếu cố. Những khó khăn trước đó chỉ như "gia vị" đầu đời giúp họ có thêm bản lĩnh làm chủ cuộc sống này.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Dự đoán tử vi 3 ngày tới (2/8 - 4/8), MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG, 3 con giáp này thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát, tiền bạc dư dôi, như ý cát tường

Dự đoán tử vi 3 ngày tới (2/8 - 4/8), MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG, 3 con giáp này thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát, tiền bạc dư dôi, như ý cát tường

Theo tử vi 3 ngày tới (2/8 - 4/8), số mệnh của 3 con giáp này định sẵn sẽ vô cùng hanh thông, tài lộc rực rỡ, công danh thuận hòa, vạn sự như ý, ăn nên làm ra.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi thìn tuổi mùi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 7 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng