Vận trình đầu năm của Tý không mấy suôn sẻ. Bạn dễ rơi vào những cuộc ẩu đả, xung đột. Tiểu nhân lợi dụng sự nóng nảy của bạn khiến vận trình của bạn gặp nhiều rối ren. Vì vậy hôm nay tuyệt đối đừng lời qua tiếng lại, cãi nhau với bất cứ ai. Tốt nhất là nên nín nhịn, đừng nóng giận mất khôn.

Sửu nhận được bao lì xì lớn nhất, đón nhiều tài lộc từ quý nhân hộ mệnh. Ngày hôm nay của bạn vô cùng vui vẻ, có cơ hội gắn kết bạn bè, người thân, hưởng thụ một cái Tết hạnh phúc. Bạn có cơ hội gặp nhiều người nên tâm trạng tốt hơn, không còn buồn phiền.

Tuổi Dần

Khởi đầu năm mới của Dần thuận lợi, suôn sẻ hơn mong đợi. Tuy nhiên lịch trình vui xuân của bạn có thể bị thay đổi vì vấn đề sức khỏe. Do không chú ý đến việc ăn uống nên Dần không được khỏe, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn.

Tuổi Mão

Thần Tài gõ cửa ghé thăm, mang lộc đến tận nhà cho bạn. Chỉ cần mở cửa, tiền tài đã đổ về ào ạt. Điều này báo hiệu một năm của Mão vô cùng hạnh phúc và hanh thông. Có nguồn tài lộc dồi dào nên Mão đừng tiếc chi tiêu mạnh cho người thân.

Tuổi Thìn

Thìn có mối nhân duyên khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày hôm nay khá tốt. Khả năng bạn kiếm được người tâm đầu ý hợp rất cao. Tuy nhiên vào cuối ngày, bạn có nhiều suy nghĩ tiêu cực khiến tâm trạng đi xuống. Vì vậy hãy tâm sự với người thân để gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng.

Tuổi Tỵ

Ngày đầu xuân của Tỵ vô cùng tuyệt vời, mọi sự hanh thông. Nhờ sự hoạt bát, nhiệt tình nên Tỵ được nhiều người yêu mến. Hôm nay là một ngày bội thu tiền bạc của bạn. Tuy nhiên đừng tham gia vào những trò đỏ đen, cá cược kẻo mất tiền, buồn phiền không dứt. Dù không làm việc nhưng bạn vẫn có nguồn thu nhập đổ về liên tục.

Tuổi Ngọ

Cục diện của Ngọ hôm nay không được tốt. Bạn làm gì cũng vướng phải nhiều rắc rối vì vậy mà tiền bạc thất thoát khá nhiều. Thế nên Ngọ dễ nóng giận, tranh cãi và xảy ra xung đột với người xung quanh. Do tính tình nóng nảy nên dễ đánh mất mối quan hệ thân thiết cũng như không khí vui nhộn ngày Tết.

Tuổi Mùi

Mùi có nhiều tin vui về tiền bạc, gia đạo - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày hôm nay, Mùi nhận thấy đầu năm có điều đáng mừng và cũng có điều cần phải lo. Tình cảm, gia đạo, tiền tài đều khởi sắc. Trong đó phương diện tình cảm của Mùi là khởi sắc nhất. Bạn có thể được người thân mai mối và bắt đầu một mối quan hệ mới. Cả hai tâm đầu ý hợp khiến cuộc sống của bạn thêm màu sắc.

Tuổi Thân

Vận trình hôm nay của Thân vô cùng hanh thông, thuận lợi. Bạn được nhiều người yêu mến, tiếp đón nồng hậu khi đến nhà chúc Tết. Tài lộc của bạn không quá nhiều nhưng cũng đủ để chi tiêu ngày Tết mà không cần sợ thiếu trước, hụt sau. Với những người độc thân, hôm nay sẽ có thể gặp phải tiếng sét ái tình.

Tuổi Dậu

Khởi đầu năm mới của Dậu rất thuận lợi, mở cửa ra đã có Thần Tài đến tận nhà. Những mối quan hệ trong gia đình bạn cũng thuận hòa, không tranh cãi. Suốt mùa Tết này vận tài lộc của Dậu vô cùng vượng phát, dư dả tiền bạc để thực hiện những kế hoạch của bản thân.

Tuổi Tuất

Tuất nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay Tuất bị vướng vào những trò chơi ác ý, bị người khác hãm hại. Vì vậy hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói, cũng như hành vi của mình. Thời điểm này tiền của bạn đổ ra như nước, khó thu hồi lại được. Thế nên hãy cẩn thận trong chi tiêu, lên kế hoạch tiêu xài hợp lý sẽ tốt hơn.

Tuổi Hợi

Hợi không nên tham gia những trò chơi đen đỏ ngày Tết. Bạn không may mắn vì vậy sẽ dễ tiêu hao tiền bạc vào những trò như vậy. Bên cạnh đó không chỉ mất tiền mà còn xảy ra xung đột, đánh mất những mối quan hệ thân thiết. Vì vậy đừng thử tài vào những trò vô bổ này. Hãy đón một cái Tết lành mạnh nhất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm