Nửa đầu năm 2022 không mấy tốt đẹp đối với Thìn. Bản mệnh dễ bối rối không biết phải làm gì tiếp theo trong tháng tới, làm gì cũng khó thành công, hay ốm đau mệt mỏi.

Người tuổi Thìn có tính kiên trì nên họ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Cuộc sống dù xảy ra chuyện gì thì Thìn vẫn là Thìn, không bao giờ để bản thân lạc đường.

Sang tháng 6 âm lịch tình trạng này sẽ biến mất. Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận số của Thìn thay đổi, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng.

Nhờ cát khí che chở nên tài vận của Thìn chuyển biến tích cực. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng mạnh, không có quá nhiều việc phải tiêu tiền.

Trong tháng mới này, Thìn gặp hung đều hóa cát, con cháu thành tài khỏe mạnh. Gia đình làm ăn suôn sẻ, vượt qua khó khăn, kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những người sắp xuất ngoại hoặc đang ở nước ngoài.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Sang tháng 6/2022 âm lịch, vận trình của tuổi Mão có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Tam Hợp cục xuất hiện, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình, dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình.

Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ. Ngoài ra bản mệnh làm gì cũng có phần thuận lợi hơn nên hãy tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, triển khai dự án mới…

Người làm công ăn lương chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương. Còn người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Đối với người tuổi Hợi, tháng 6/2022 âm lịch được dự báo là thời điểm vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa. Nhìn chung mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất.

Được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ủng hộ, công việc của tuổi Hợi khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, dễ thành công, cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao.

Dù là người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Giai đoạn quan trọng như thế này, Hợi đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu nhé.

2 con giáp gặp xui rủi

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi tháng 6/2022 của 12 con giáp âm lịch, tháng mới thực sự là thách thức không nhỏ với tuổi Sửu khi bạn phải đối mặt với nhiều xui xẻo và rắc rối không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Đây tháng con giáp này đụng độ cục diện Tương Xung nên công việc lúc thăng lúc trầm. Dù bản mệnh đã rất cố gắng, vất vả ngược xuôi nhưng thành quả thu về không đáng kể. Cũng vì chuyện này mà bạn sinh tâm lý chán chường, lúc này nếu không được giúp đỡ để vực dậy tinh thần sẽ rất dễ bỏ cuộc nửa chừng.

Tiểu nhân vận trong tháng cũng khá vượng. Đối phương không ngừng bày trò khó dễ, khiến bạn tốn càng nhiều công sức để đối phó. Việc mình chưa xong đã lại lo chống đỡ những kẻ lòng dạ xấu xa chỉ nhăm nhe cướp công đoạt sức, ăn chặn thành quả của bạn.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần cho biết, dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý dễ gặp phải mâu thuẫn, xích mích với đồng nghiệp. Đôi bên giữ những quan điểm trái chiều và không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe, khiến công việc chung của tập thể tiến triển chậm chạp.

Với người làm ăn kinh doanh, việc đôi co với khách hàng không phải là một việc làm thông minh. Bạn nên tìm ra cách khéo léo để hòa giải, vừa để làm vừa lòng khách hàng, vừa không gây tổn hại đến danh tiếng của bản thân.

Đáng buồn hơn, chuyện tình cảm cũng chẳng được như ý. Bản mệnh thường coi nhẹ ý kiến của người nhà, lâu dần, mọi người trong gia đình chẳng còn quan tâm đến nhau nữa. Bạn nên tìm cách hóa giải tình trạng này, kẻo đến khi hối hận thì đã muộn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm