Đúng 2 ngày nữa (29/6 - 30/6): Thái Tuế mở gọng kìm, 'khổ đến mấy rồi cũng qua', 3 con giáp chính thức bước lên từ hố đen thành Phượng Hoàng kiêu hãnh, trăm sự đều thành, vạn điều suôn sẻ, tình tiền viên mãn

Người sinh năm Sửu là những tinh tế và hiểu biết. Họ là người biết phân biệt đúng sai, biết đối nhân xử thế. Họ sống nhân nghĩa, cư xử phải đạo và sống chan hòa với tất cả mọi người.

Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối cùng của tháng 6 dương lịch (29/6 - 30/6), con giáp này có nhiều cơ hội để làm ăn phát tai, giàu lên nhanh chóng. Với năng lực và tầm nhìn vượt trội, họ có thể tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp. Với người làm công ăn lương thì sự thay đổi nhân sự trong công ty cũng tạo cho họ cơ may thăng tiến.

Người tuổi này ham học hỏi, không ngại thay đổi để ngày một tiến bộ. Họ có nhiều kinh nghiệm sống và nhãn quan tinh tường.

Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã được mùa hết. Nhờ làm việc có tài, có tâm, họ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Đường tình duyên của tuổi Sửu khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Sửu và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 ngày (29/6 - 30/6), tài lộc của người tuổi Tỵ hứa hẹn sẽ ngày một rộng mở, việc trở nên giàu có là điều một sớm một chiều. Thứ duy nhất người tuổi Tỵ cần làm là chịu khó quan sát, học hỏi kiến thức từ những thứ nhỏ nhặt nhất và nắm bắt mọi cơ hội.

Từ đây đến cuối năm, người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền ngày càng cao. Công việc làm ăn của người tuổi Tỵ sẽ bắt đầu phát đạt dần. Hết năm 2022, người tuổi Tỵ sẽ có tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ganh tỵ.

Trong tử vi 2 ngày cuối cùng của tháng 6, sương mù sẽ tan, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, con giáp này làm ăn phát tài, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi Tỵ hãy nắm bắt lấy cơ hội trời cho này để tạo tiền đề cho tương lai của mình thêm phần thuận lợi, rực rỡ nhé!

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Tỵ hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 2 ngày cuối cùng của tháng 6 này (29/6 - 30/6), những người tuổi Thân chắc chắn sẽ đạt được quả ngọt trong công việc, thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng gấp bội phần. Về phần người tuổi Thân đang kinh doanh, họ cũng sẽ thu về lợi lớn sau khoảng thời gian khó khăn.

Cuối tháng 6, mơ ước của người tuổi Thân ấp ủ bấy lâu nay đều có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Đặc biệt, nửa cuối năm 2022 tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn hơn, mọi thứ vốn đang trì trệ cũng chuyển biến đáng kể, ngoài ra họ cũng tìm được quý nhân, sẵn sàng trao thêm cơ hội cho họ. Tuổi Thân là những người thích hợp làm những công việc đòi hỏi có sự kiên trì, một khi thăng hoa thì sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ.

Tử vi chỉ rõ thời gian tới, chuyện tình cảm của người tuổi Thân hết sức tốt đẹp, nếu độc thân, con giáp này thông qua sự giới thiệu của bạn bè có thể gặp được người quan trọng của đời mình. Những người "là hoa đã có chủ" sẽ hạnh phúc viên mãn cùng bạn đời của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm