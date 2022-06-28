Vào ngày cuối cùng của tháng 5 âm lịch, những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn.

Tài vận của tuổi Dần được cải thiện đáng kể trong thời gian từ giờ đến cuối năm 2022 nhờ Ngọc Hoàng "mở sổ vàng", chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Đồng thời, con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

Từ 12 giờ trưa nay (30/5 âm lịch) đến cuối năm 2022, tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó. Mặc dù năm nay là năm tuổi, nhưng chỉ cần tuổi Dần vững tâm thì việc gì cũng có thể vượt qua được.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa nay (30/5 âm lịch), tuổi Sửu từng bước vượt qua khó khăn để giành lấy thành công trong cuộc sống, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi. Từ giờ đến cuối năm 2022, tuổi Sửu được thần Phật hỗ trợ nên càng thêm may mắn.

Hung tinh không còn chiếu mệnh, chuyện làm ăn thuận lợi, sự nghiệp suôn sẻ, người tuổi Sửu làm đâu thắng đó, gặt hái nhiều tài lộc về nhà.

Tử vi nói rằng sự nghiệp của người tuổi Sửu trở nên thuận lợi. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông. Dù gặp phải một số vướng mắc nhỏ nhưng tuổi Sửu có thể giải quyết tốt đẹp nhờ sự trợ giúp của đồng nghiệp, cấp trên. Tài vận của tuổi Sửu ổn định, đủ tiền tiêu xài, không phải sống những ngày khốn khó.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây cuộc sống đời thường của tuổi Tuất có nhiều bề bộn, đôi khi cứ bị công việc cuốn lấy không dứt ra được.

Thế nhưng, bù lại vất vả ấy là thu nhập rủng rỉnh. Tử vi cho biết, sau bao nỗ lực thì đến 12 giờ trưa ngày 30/5 âm lịch này, tài chính của tuổi Tuất khỏi lo nghĩ gì. Hơn nữa, người này được quý nhân phù trợ, nếu chơi xổ số cơ hội thắng lớn hay chơi các trò trúng thưởng cũng dinh được quà về. Không chỉ may mắn về tiền tài, tình duyên của tuổi Tuất cũng phơi phới không ai sánh bằng. Tuy không quá sáng láng những cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái được nhiều thành công.

Do có cát tinh Bát Tọa soi chiếu nên người tuổi Tuất sẽ liên tiếp đón nhận những vận may không ngờ tới, nếu xổ số, thì khả năng trúng thưởng là rất cao, mua nhà tậu xe là điều không còn xa vời nữa.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm