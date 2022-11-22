Tử vi may mắn ngày mới (thứ Tư, 23/11/2022): 3 tuổi đích thị là con cưng Thần Tài, làm đâu thắng đó, trúng đậm đổi đời

Vận trình tài lộc tăng cao. Con giáp này không cần nghĩ nhiều đến vấn đề “cơm áo gạo tiền”, đồng thời còn thoải mái chi trả cho những nhu cầu mua sắm cá nhân trong thời điểm này. Nguồn thu nhập từ nhiều công việc khác nhau, giúp con giáp này có được cuộc sống đáng mơ ước.

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 23/11 của tuổi Dậu, con đường sự nghiệp diễn ra dễ dàng. Theo dự đoán, người tuổi này bắt đầu bước vào giai đoạn thăng tiến trên con đường công danh. Việc đứng ở vị trí quan trọng giúp bản mệnh phát huy tối đa bản lĩnh của mình, từ đó nhận được đánh giá cao từ cấp trên.

Tử vi ngày 23/11 cho biết, công việc của tuổi Thìn diễn ra thuận lợi đủ đường. Những người đang chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp hay học hành lên cao thì hãy tranh thủ thời gian này để hoàn thành mục tiêu, bởi đây chính là thời điểm mà quý nhân xuất hiện để nâng đỡ bản mệnh.

Vận trình tình cảm tiến triển thuận lợi. Tình cảm vượng sắc bù đắp phần nào sự khô khan, thiếu lãng mạn của bạn trong mối quan hệ với người ấy. Người độc thân chỉ cần “bật đèn xanh” là có cơ hội được nói chuyện yêu đương với người khác giới.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc. Bản mệnh đã rất nỗ lực kiếm tiền trong thời gian qua. Bạn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cải thiện tài chính cá nhân và bây giờ có thể nhận lại thành quả xứng đáng. Con giáp này có nhiều nguồn tiền tự động về túi và không cần lo lắng về tiền bạc.

Vận trình tình duyên bình hòa. Đôi bên có sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau dù có nhiều vấn đề không hay xảy đến. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp nhưng bản mệnh không muốn dành thời gian cho chuyện tình cảm.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Ngọ trong ngày 23/11 diễn ra khả quan. Tính cách thân thiện cùng với bản tính lương thiện, thích giúp đỡ người khác giúp người tuổi này vượt qua được những khó khăn trong công việc nhờ vượng vận quý nhân. Đây chính là cơ hội để bản mệnh đạt được bước tiến mới trên con đường phát triển sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc nhiều bước tiến. Bản mệnh nhận được nhiều lời mời cộng tác với cơ hội kiếm tiền lớn. Con giáp này chỉ cần nỗ lực hoàn thành theo những yêu cầu của khách hàng sẽ nhận được thành tựu ngoài mức mong đợi. Tuy kiếm được khoản tiền không nhỏ nhưng bạn nên chi tiêu có kế hoạch để có được khoản dự trù cho những tình huống không hay xảy đến.

Vận trình tình cảm êm ấm. Nhân duyên vượng đem đến cho người độc thân có cơ hội tìm được người bạn tâm đầu ý hợp với mình. Ngoài ra, đời sống hôn nhân trở nên vui vẻ, hạnh phúc khi tìm được tiếng nói chung.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!