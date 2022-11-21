Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (22/11/2022): Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp trúng được quả đậm, tiền đổ về ầm ầm, cuộc sống bắt đầu lên hương khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 21:44

Nhờ có sự hậu thuẫn của Thần Tài mà sắp tới những con giáp này không còn phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc, cuộc đời khởi sắc như mơ.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày 22/11 sẽ trở nên khởi sắc và thuận buồm xuôi gió. Nguồn cảm hứng sáng tạo mang đến nhiều cơ hội cho con giáp này phát triển, đặc biệt là những người theo đuổi công việc tự do.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (22/11/2022): Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp trúng được quả đậm, tiền đổ về ầm ầm, cuộc sống bắt đầu lên hương khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có sự nhạy bén nắm bắt mọi cơ hội mà Sửu có thể kiếm được một khoản tiền khủng. Từ đó củng cố được nguồn thu nhập hiện tại. Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc trong quãng thời gian cuối năm.

Trong chuyện tình cảm, Sửu cũng có bước chuyển mình mới mẻ. Bản mệnh có sự giúp đỡ của quý nhân nên có cơ hội tốt để làm mới tình cảm đang có dấu hiệu rạn nứt. Sửu và người ấy đừng quên chia sẻ và cảm thông lẫn nhau nếu muốn mối quan hệ này duy trì lâu dài.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần đều ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, đôi khi lời nói của nó làm mất lòng người khác. Tuy vậy, con giáp này vừa tài hoa, vừa sáng tạo. Dù làm việc gì họ cũng sẽ gặt hái được thành công. Trong cuộc sống, dù gặp chuyện gì, họ cũng không hoảng sợ, mất bình tĩnh mà luôn suy xét vấn đề cẩn thận.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (22/11/2022): Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp trúng được quả đậm, tiền đổ về ầm ầm, cuộc sống bắt đầu lên hương khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, đúng 12 giờ trưa ngày 22/11, người tuổi Mùi đón vận may làm ăn phát tài. Người làm trồng trọt có vụ mùa bội thu, thu nhập tăng lên. Con giáp này có nhân duyên vượng nên thường gặp được người tốt trong công việc. Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với họ. Tuổi Mùi có thêm công việc, thêm cơ hội làm tăng ca nên thu nhập cũng tăng cao hơn trước. Ngoài ra, con giáp tuổi Mùi cũng được lộc kinh doanh, tiền về đầy túi, tâm trạng phấn khởi.

Trong chuyện tình cảm, Mùi cũng có bước chuyển mình mới mẻ. Mùi và người ấy đừng quên chia sẻ và cảm thông lẫn nhau nếu muốn mối quan hệ này duy trì lâu dài.

Tuổi Tuất

Các công việc của người tuổi Tuất sẽ trở nên suôn sẻ đủ đường vào ngày 22/11. Sự nhanh trí và khả năng xử lý vấn đề linh hoạt giúp cho Tuất đạt được không ít thành tích đáng nể.

Nhờ vận khí hưng thịnh nên con giáp này làm ăn phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng, chuyện vui dồn dập. Với người chưa có công việc sẽ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giới thiệu cho công việc phù hợp với bản thân.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (22/11/2022): Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp trúng được quả đậm, tiền đổ về ầm ầm, cuộc sống bắt đầu lên hương khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh vận may về tài chính, vận trình tình cảm của Tuất cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tam Hợp cục che chở giúp cho Tuất nhận được nhiều tin tốt lành liên quan đến chuyện tinh cảm. Đời sống vợ chồng luôn giữ sự êm ấm khiến nhiều người không khỏi mơ ước. Tuất và đối phương luôn dánh cho nhau sự quan tâm cần thiết mỗi khi một trong hai người gặp khó khăn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng mùng 1/11 âm lịch này: 3 con giáp may mắn hơn người, thóc lúa đầy bồ, tiền đầy túi, tình viên mãn

Đúng mùng 1/11 âm lịch này: 3 con giáp may mắn hơn người, thóc lúa đầy bồ, tiền đầy túi, tình viên mãn

Dưới đây là những con giáp may mắn thóc lúa đầy bồ, tình yêu đầy tim, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc tha hồ tiêu xài kể từ mùng 1/11 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 39 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông