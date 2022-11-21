Đúng mùng 1/11 âm lịch này: 3 con giáp may mắn hơn người, thóc lúa đầy bồ, tiền đầy túi, tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 20:46

Dưới đây là những con giáp may mắn thóc lúa đầy bồ, tình yêu đầy tim, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc tha hồ tiêu xài kể từ mùng 1/11 âm lịch.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 1/11 âm lịch này, Dần may mắn chạm đỉnh làm gì cũng ra tiền. Thời điểm này bạn sở hữu khối tài sản khá khủng, làm một hưởng mười. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao tài năng giao tiếp. Công việc được giao đều hoàn thành xuất sắc đúng thời hạn.

Đúng mùng 1/11 âm lịch này: 3 con giáp may mắn hơn người, thóc lúa đầy bồ, tiền đầy túi, tình viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thu nhập đổ về ồ ạt, tiêu hoài không lo hết trong thời điểm hoàng kim này. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độᴄ thân sớm tìm được duyên lành, có cuộc sống thú vị hơn. Người có gia đình cũng có nhiều thời gian ở bên nhau, hôn nhân viên mãn.

Từ tháng 11 âm lịch này trở đi, tuổi Dần sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa,chỉ cần tận dụng thế mạnh của bản thân, phát huy đúng lúc thì cuối năm giàu có và phát tài không ngờ. Dần cố gắng quan sát xung quanh nhiều hơn, nên biết cái gì cần làm và không cần làm để cuối năm giàu có thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, ngay trong ngày mùng 1/11 âm lịch này, Tỵ là con giáp may mắn tin vui đổ về liên tục. Nhất là vận tiền bạc được cải thiện khá nhiều, công việc đi vào quỹ đạo đúng như bản thân mong muốn.

Người kinh doanh buôn bán có nhiều nguồn khách hàng tiềm năng. Có thể sẽ thu về nguồn lợi khủng nhất từ trước đến giờ. Thời gian này, bạn chỉ cần nằm duỗi mà ăn, không còn lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau.

Đúng mùng 1/11 âm lịch này: 3 con giáp may mắn hơn người, thóc lúa đầy bồ, tiền đầy túi, tình viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 11 âm lịch này, Tỵ đầu tư vào đâu là sinh lời ở đó, không gặp quá nhiều khó khăn. Nói chung vận trình của bạn sẽ vượng sắc, không chỉ tiền bạc chạm đỉnh mà công việc cũng có nhiều thăng tiến ngoài mong đợi. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối mặt với nhiều điều bất ngờ trong giai đoạn hoàng kim rực rỡ này.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Đúng mùng 1/11 âm lịch này: 3 con giáp may mắn hơn người, thóc lúa đầy bồ, tiền đầy túi, tình viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày 1/11, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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