Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23, 24/11), Thần Tài chiếu cố: 3 con giáp trúng số đổi đời, cuối năm vạn sự hanh thông khởi sắc, lộc lá đầy mình

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 06:46

Trong 3 ngày sắp tới đây (22, 23, 24/11), tài lộc vượng phát, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ nên vạn sự đều thành.

Tuổi Tý

Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23, 24/11), Thần Tài chiếu cố: 3 con giáp trúng số đổi đời, cuối năm vạn sự hanh thông khởi sắc, lộc lá đầy mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều sống thật thà, ngay thẳng. Họ không vì tiền tài, vật chất hoặc những lợi ích trước mặt mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của bản thân. Người tuổi này có trách nhiệm với công việc.

Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới đây (22, 23, 24/11), con giáp tuổi Tý có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ được cát tinh chiếu mệnh nên vượng đường thăng tiến. Con giáp này có thể được nhận thêm công việc, dự án mới hoặc thuyên chuyển công việc.

Những người đầu tư làm ăn cũng gặp may mắn, chọn đúng dự án có tiềm năng để giải ngân. Một số người làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, thu về khoản lợi nhuận. Biết nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, con giáp này được tăng lương, tăng thưởng, tinh thần phấn chấn vô cùng. 

Tuổi Thân

Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23, 24/11), Thần Tài chiếu cố: 3 con giáp trúng số đổi đời, cuối năm vạn sự hanh thông khởi sắc, lộc lá đầy mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Thân trong 3 ngày (22, 23, 24/11) khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. 

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Thân có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong thời gian này.

Tuổi Ngọ

Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23, 24/11), Thần Tài chiếu cố: 3 con giáp trúng số đổi đời, cuối năm vạn sự hanh thông khởi sắc, lộc lá đầy mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường có tính cách khá thực tế, thậm chí đôi lúc là thực dụng. Họ sống lý trí, biết kiềm chế cảm xúc để giải quyết công việc chung. Con giáp tuổi này chăm chỉ, tốt bụng, có thể chịu đựng áp lực và có khả năng thích nghi với hoàn cảnh.

Trong 3 ngày sắp tới đây (22, 23, 24/11), người tuổi Ngọ bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi con giáp này liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới. Đừng ngại ngần với lĩnh vực con giáp này hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này.

Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Ngọ cũng vô cùng thăng tiến, đồng thời với sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc của con giáp này đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Thời điểm này, Ngọ có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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