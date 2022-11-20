Xem tử vi tuần mới (21-27/11/2022): Thần Tài gọi tên 3 con giáp thu tiền về đầy túi, đổi vận làm đại gia, cuối năm mở tiệc to ăn mừng

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 06:21

Theo tử vi con giáp tuần mới (21-27/11/2022), những người tuổi này sẽ có tin vui trong công việc, dễ nhận lộc trời cho, vạn sự như ý.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 21-27/11/2022 cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Tý không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Xem tử vi tuần mới (21-27/11/2022): Thần Tài gọi tên 3 con giáp thu tiền về đầy túi, đổi vận làm đại gia, cuối năm mở tiệc to ăn mừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất.

Vận trình tình cảm ổn định. Người độc thân chưa tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp nhưng cũng đừng quá lo lắng mà hãy thuận theo tự nhiên. Người đã kết hôn cần quan tâm đến người ấy nhiều hơn thì tình cảm mới không xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. 

Tuổi Thìn

Bước sang tuần mới này (21-27/11/2022), người tuổi Thìn được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Xem tử vi tuần mới (21-27/11/2022): Thần Tài gọi tên 3 con giáp thu tiền về đầy túi, đổi vận làm đại gia, cuối năm mở tiệc to ăn mừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Vận trình tình cảm đi lên trông thấy. Dự đoán những người đã lập gia đình sắp có tin vui liên quan đến chuyện tình cảm, do đó hãy chăm chỉ tu tâm để có thể rước những điều may mắn về nhà cho mình. 

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (21-27/11/2022) của 12 con giáp nói rằng, tuổi Ngọ nhờ quý nhân che chở nên làm việc gì cũng thuận lợi. Thái độ làm việc tốt cùng với sự chỉn chủ nên con giáp này sẽ nhận được tin vui trong công việc. Mọi sự hợp tác đều tiến triển thuận lợi nên thu nhập mang lại cũng khá tốt và bản mệnh có thể tính tới chuyện mở rộng đầu tư vào lĩnh vực mới.

Xem tử vi tuần mới (21-27/11/2022): Thần Tài gọi tên 3 con giáp thu tiền về đầy túi, đổi vận làm đại gia, cuối năm mở tiệc to ăn mừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuần này rất thích hợp để tuổi Ngọ tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình. Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều.

Đường tình duyên không có nhiều biến động. Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi may mắn tuần mới (21-27/11/2022): top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý

Tử vi may mắn tuần mới (21-27/11/2022): top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài tuần mới (21-27/11/2022), bạn sẽ được chạm tay vào nhiều cơ hội để gặt hái thành công.

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