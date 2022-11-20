Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp trong 7 ngày tới (21/11 - 27/11): trúng số độc đắc liên hồi, cá chép bỗng hóa rồng, tình tiền thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 07:07

Sổ Nam Tào đã định sẵn, trong 7 ngày sắp tới đây (21-27/11/2022), những con giáp này may mắn hơn người, tiền đầy túi - tình đầy tim.

Tuổi Tuất

Tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp từ 21/11 - 27/11 cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Tuất không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp trong 7 ngày tới (21/11 - 27/11): trúng số độc đắc liên hồi, cá chép bỗng hóa rồng, tình tiền thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo, vận trình tài lộc của người tuổi Thân có nhiều khởi sắc trong 7 ngày sắp tới đây (21/11 - 27/11), cả thu nhập chính và phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực.

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp trong 7 ngày tới (21/11 - 27/11): trúng số độc đắc liên hồi, cá chép bỗng hóa rồng, tình tiền thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng. Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai.

Trong tuần, đôi khi một vài vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng bạn chỉ cần bình tĩnh thì dần dần sẽ tìm được cách ứng phó, thậm chí còn phát hiện ra hướng đi mới có thể thử sức trong tương lai. Đôi khi, thách thức cũng là cơ hội để bạn nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình.

Tuổi Hợi

Tử vi cho thấy, 7 ngày sắp tới đây (21/11 - 27/11) sẽ là khoảng thời gian vui vẻ và tràn đầy may mắn đối với người tuổi Hợi. Bạn thậm chí có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến cho tất cả những người bạn gặp.

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp trong 7 ngày tới (21/11 - 27/11): trúng số độc đắc liên hồi, cá chép bỗng hóa rồng, tình tiền thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp bạn giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí. Con giáp may mắn này cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời. Từ đây có thể thấy rằng hướng đi bạn vạch ra từ trước đó là vô cùng chính xác, vì thế hãy dũng cảm tiến những bước tiếp theo nhé.

Tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn nhờ sự thay đổi thú vị này. Người độc thân có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của mình trong những cuộc gặp gỡ bạn bè. Trong khi đó, các cặp đôi chân thành và thẳng thắn với nhau nên giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có. Hai người ngày một trân trọng và thấu hiểu nhau hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi may mắn tuần mới (21-27/11/2022): top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý

Tử vi may mắn tuần mới (21-27/11/2022): top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài tuần mới (21-27/11/2022), bạn sẽ được chạm tay vào nhiều cơ hội để gặt hái thành công.

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