Thời tới cản không nổi, đúng 6h sáng mai (thứ Hai, 21/11/2022) Thiên Ấn tọa mệnh: 3 con giáp bội thu tiền của, khởi đầu tuần mới trúng lớn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 05:31

Theo tử vi dự báo thứ Hai đầu tuần mới này (21/11/2022), bảng vàng may mắn về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gọi tên 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Dần

Ngay trong ngày thứu 2 đầu tuần này (21/11/2022), người tuổi Dần được Thiên Đức ghé thăm nên nhận được nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức”, “phát tài phát lộc”. Nếu biết cách nắm bắt kịp thời thì đây chính là thời điểm giúp bản mệnh tỏa sáng nơi công sở. Đồng thời hãy tìm ra những điểm mạnh của bản thân, từ đó tập trung cải thiện trong thời gian tới để đạt được vị trí tốt hơn trong công việc. 

Thời tới cản không nổi, đúng 6h sáng mai (thứ Hai, 21/11/2022) Thiên Ấn tọa mệnh: 3 con giáp bội thu tiền của, khởi đầu tuần mới trúng lớn bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc của bản mệnh trong ngày mai khá vượng, Thiên Tài giúp sức nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Thu nhập của con giáp này chủ yếu đến từ việc làm thêm, nghề tay trái hay đơn giản là do may mắn, được người khác mang tiền tới trao tận tay mình.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bạn biết rằng gia đình là sẽ luôn cổ vũ, giúp mình vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được nâng đỡ từ Chính Ấn ngay trong ngày đầu tuần (21/11/2022) nên bản mệnh có khá nhiều cơ hội phát huy tốt đa năng lực, đồng thời còn được thể hiện bản thân ở môi trường tập thể trong tuần này. Mọi công việc hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ Cát Tinh nâng đỡ. Những quyết định của bản mệnh trong thời gian qua đều đang đi đúng hướng. 

Thời tới cản không nổi, đúng 6h sáng mai (thứ Hai, 21/11/2022) Thiên Ấn tọa mệnh: 3 con giáp bội thu tiền của, khởi đầu tuần mới trúng lớn bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trên đà vượng phát. Tuần này là khoảng thời gian thích hợp để con giáp này tìm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập chính mình. Được biết, những cơ hội làm ăn liên tục ập tới giúp tuổi này nâng cao được nguồn tài chính cá nhân một cách đáng kể. 

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng phải trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương, đừng vì những cảm xúc bất chợt của bản thân mà sinh giận hờn vu vơ.

Tuổi Dậu

Ngay trong ngày thứ Hai đầu tuần này (21/11/2022), Thực Thần chiếu mệnh đem lại tin vui tài lộc cho những người Dậu làm nghề tự do hoặc những người có công việc tay trái. Công lao trước đó của bạn đã được công nhận và nay là lúc bạn gặt hái thành quả của mình.

Thời tới cản không nổi, đúng 6h sáng mai (thứ Hai, 21/11/2022) Thiên Ấn tọa mệnh: 3 con giáp bội thu tiền của, khởi đầu tuần mới trúng lớn bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc nhận tín hiệu khả quan một cách rõ rệt. Cát Tinh ghé thăm mang đến nhiều tin vui liên quan đến phương diện tài chính cho con giáp này. Không chỉ nhận được một khoản tiền may mắn “từ trên trời rơi xuống” mà tuổi này còn được nhận thêm một khoản tiền thưởng rủng rỉnh từ công việc tay trái. 

Vận trình tình cảm đạt bước tiến mới. Các cặp đôi yêu nhau sẽ có những trải nghiệm hẹn hò lý tưởng, mới mẻ trong tuần này. Song song đó, người độc thân sẽ gặp một người mà dường như bạn không ngờ tới đã để ý bạn được một khoảng thời gian khá dài. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi may mắn tuần mới (21-27/11/2022): top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý

Tử vi may mắn tuần mới (21-27/11/2022): top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài tuần mới (21-27/11/2022), bạn sẽ được chạm tay vào nhiều cơ hội để gặt hái thành công.

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