Tử vi may mắn ngày mai (22/2): Ngọc Hoàng chấm sổ, 3 tuổi tài lộc lên như diều gặp gió, trúng số đổi đời, khấm khá xây nhà sắm xe

Có tin vui với những ý tưởng đề đạt trước đó được cấp trên phê duyệt và cho đi vào hoạt động, ngay từ bước đầu đã cho kết quả như ý khiến đồng nghiệp nể phục, ngưỡng mộ.

Chúc mừng Thân lọt vào danh sách những con giáp thành công bậc nhất trong ngày 22/2. Thân sẽ có một ngày làm việc cực kì may mắn, được quý nhân sẵn sàng giúp đỡ nên có vẻ như con giáp này chẳng ngán thách thức nào.

Tử vi ngày mai (22/2) cho thấy, công việc của tuối Mùi khá thuận lợi nhờ Tam Hội cục nâng đỡ. Bạn là người khéo léo trong việc thu hút khách hàng nên bán đắt hàng cũng là chuyện đương nhiên. Nay tốt cho những ai muốn đi làm ăn xa, hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng hoặc chuyển nhượng mặt bằng.

Những người làm kinh doanh tình cơ quen được đối tác làm ăn triển vọng trong một hoàn cảnh bất ngờ nhờ vào sự tinh tế, chuyên nghiệp trường hợp nào đó. Vì đôi bên có cùng chung mục tiêu và chung quan điểm hợp tác nên việc hợp tác hứa hẹn mang đến suôn sẻ và lợi nhuận vượt bậc.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc khởi sắc nhờ Thực Thần trợ vận. Ngoài công việc chính thì nhiều bạn tuổi này còn chịu khó bươn chải để kiếm thêm thu nhập bên ngoài. Trời xanh có mắt thương cho tuổi này số vất vả nhưng chịu khó, không sợ khó khăn nên cũng có đồng ra đồng vào, ăn no mặc ấm.

Vận trình tình cảm ở mức bình ổn vì hai hành Thủy tương hòa. Đôi lúc bạn khá nóng tính làm phật ý người thân nhưng vì họ quá quen với tính cách của bạn nên cũng bỏ qua. Người lớn tuổi trong nhà thì khó tính, nói nhiều nhưng vẫn được con cái quan tâm tận tình.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai (22/2) cho thấy, Tuất được Lục Hợp cục chiếu cố nên chuyện làm ăn sẽ may mắn. Những người đang muốn thay đổi công việc, đi làm ăn xa hoặc vay vốn làm ăn sẽ được bề trên giúp đỡ, suôn sẻ như ý. Bạn chỉ cần làm việc bằng cái tâm và không lươn lẹo thì sớm muộn gì thành công cũng sẽ mỉm cười.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc có Chính Tài nâng đỡ nên Tuất không cần quá lo lắng nhiều về vấn đề lương thưởng. Cứ tận tâm với công việc hiện tại thì đồng tiền bạn nhận lại sẽ vô cùng xứng đáng. Làm gì cũng chừa cho mình một đường lui nên Tuất sẽ không bị hao tài, ngược lại còn có thưởng.

Đường tình cảm tốt đẹp nhờ cục diện ngũ hành Thủy sinh Mộc. Bản mệnh nhận được nhiều lời khen hơn mọi ngày, nhiều người có ấn tượng tốt với bạn khi giao tiếp. Bạn trẻ tuổi này khá vượng duyên, hay được người khác giới để ý, hôm nay có thể nhận lời đi hẹn hò.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!