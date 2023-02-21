5 cây cảnh trong nhà bỗng dưng nở hoa, chứng tỏ báo điềm lành đến nhà, tin vui gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 11:18

Theo phong thủy, những cây cảnh này bỗng dưng nở hoa chứng tỏ điềm lành đến nhà, tin vui tới tấp gõ cửa.

Trong cuộc sống hiện đại, mọi người thường trồng nhiều cây cảnh để làm đẹp cảnh quan cũng như cầu tài lộc đến với gia đình. Một số loại cây thường ngày chỉ ra lá nhưng bỗng dưng lại ra hoa có nghĩa là điềm lành, tin vui sắp đến nhà bạn. 

Cây phát tài phát lộc

Cây phát lộc trong phong thủy là cây đem đến may mắn tài lộc và hạnh phúc gia đình. Ngoài ra cây phát lộc còn có tên gọi khác là cây phất lọc, trúc phất lộc .. loại cây cảnh phổ biến được dùng cây cảnh trong văn phòng và trang trí nhà. Người xưa cho rằng cây phong thủy nở hoa vào dịp đầu năm sẽ mang đến tài lộc, may mắn trong năm đó cho cả gia đình.

5 cây cảnh trong nhà bỗng dưng nở hoa, chứng tỏ báo điềm lành đến nhà, tin vui gõ cửa - Ảnh 1

Hoa của cây phát lộc rất hiếm, có màu trắng, mọc vươn lên từ tán cây rất đẹp. Cây phát tài phát lộc là cây thủy canh dễ sống, chẳng tốn nhiều công chăm sóc. Thực tế thì cây này rất hiếm khi nở hoa. Hễ nở hoa là cây sẽ mang đến tài lộc, may mắn cho cả gia đình.

Cây trầu bà

5 cây cảnh trong nhà bỗng dưng nở hoa, chứng tỏ báo điềm lành đến nhà, tin vui gõ cửa - Ảnh 2

Cây cảnh trầu bà (vạn niên thanh) là loại cây khá dễ trồng, xanh tốt, có tác dụng thanh lọc không khí tốt. Đây cũng là cây cảnh rất ít khi nở hoa. Nếu cây trầu bà nở hoa trong nhà bạn thì là một hiện tượng hiếm thấy, chứng tỏ gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn phất phát không ngừng.

Cây Lan Quân tử

Mọi người thường nhìn thấy hoa Lan Quân tử trên ảnh. Hoa nở đẹp, rực rỡ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người trồng cây cảnh đã than thở rằng họ đã nuôi Lan quân tử cả chục năm mà mãi không thấy nở hoa. Quả thật, lan quân tử rất khó nở hoa.

Để cây cảnh này nở hoa thì cây cần được bón phân đầy đủ, nhiệt cây phải có trên 12 lá và thứ 3 là cây cần sống ở nhiệt độ thích hợp. Cây lan quân tử nở hoa ngụ ý chủ nhà sẽ sớm gặp được điềm lành, sức khỏe dồi dào, làm ăn gặp may mắn, phát đạt.

Cây lưỡi hổ

5 cây cảnh trong nhà bỗng dưng nở hoa, chứng tỏ báo điềm lành đến nhà, tin vui gõ cửa - Ảnh 3

Lưỡi hổ là cây cảnh phổ biến, được nhiều gia đình trồng. Theo các chuyên gia phong thủy, cây lưỡi hổ ra hoa là một điềm báo rất tốt, nó là điềm báo may mắn, thành công trong cuộc sống. Công việc của chủ nhà luôn suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp ổn định và phát triển vững vàng. Vì thế nếu như bạn đang trồng cây lưỡi hổ, hãy cố gắng chăm sóc cây thật tốt để cây nở hoa nhé. 

Cây kim tiền

Cây kim tiền đúng ý nghĩa như tên gọi của nó. Trong khi, kim là bạc, là phát tài, tiền là giàu sang phú quý. Người xưa cho rằng trồng cây kim tiền sẽ giúp tài lộc của gia đình tăng lên trông thấy.

Cây kim tiền có những chiếc lá như đồng xu, trở thành một thỏi nam châm hút tiền cực mạnh. Cây này cũng rất dễ chăm sóc, dễ sống. Cây ưa nước, ưa ánh sáng.

5 cây cảnh trong nhà bỗng dưng nở hoa, chứng tỏ báo điềm lành đến nhà, tin vui gõ cửa - Ảnh 4

Cũng giống như cây lưỡi hổ, kim tiền rất khó ra hoa. Mỗi lần cây ra hoa chứng tỏ điềm lành sắp đến, gia đình chuẩn bị làm ăn phát đạt. Hoa kim tiền có màu trắng, hình trụ dài mọc từ gốc lên, trên hoa có các nếp hoa văn uốn lượn tinh tế. Cây kim tiền ra hoa sẽ mang lại tài lộc gấp đôi, gấp ba cho gia chủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Từ khóa:   phong thủy phong thủy nhà cửa tài lộc

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