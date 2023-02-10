Tử vi may mắn hai ngày cuối tuần (11-12/2): Thiên Ấn tọa mệnh, Thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 con giáp đón tài lộc no đủ, kinh doanh thắng lớn

Theo đó, người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán nhờ sự nhanh nhạy với thị trường có được những mối làm ăn tốt nhờ thế mà mang về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, Ngọ chính là một trong những con giáp góp tên trong danh sách con giáp phát tài cuối tuần này. Thậm chí nhiều khi chẳng cần phải lo lắng làm thế nào để kiếm tiền mà cơ may tài lộc cứ thế ùn ùn kéo tới.

Ngoài ra, tiền vào túi đáng kể nhưng nếu không có kế hoạch quản lý hợp lý thì tài lộc dễ thất thoát nhanh lắm đấy nhé. Do đó, bản mệnh cần tập cho mình thói quen lên kế hoạch chi tiêu chi tiết và cụ thể để tránh việc thâm hụt vào những thứ không thực sự cần thiết.

Cát vận lớn nhất vào thứ 7 ngày 11/2/2023, bản mệnh nên tranh thủ lúc này để triển khai các kế hoạch, đừng quên tính tới rủi ro có thể gặp phải để luôn chủ động trong mọi tình huống.

Tuổi Thìn

Mặc dù là ngày cuối tuần, có lợi cho những người tuổi Thìn trong công việc. Hai ngày cuối tuần này, bạn tự giác cao độ, làm khá tốt công việc của mình, không để người khác phải bận tâm. Dù làm công việc gì đi chăng nữa, nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực bạn có thể hoàn thành sớm công việc của mình trong khi đồng nghiệp vẫn đang loay hoay.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vượng phát. Công việc tiến triển thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh, bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không phải lo nghĩ nhiều.

Tình yêu của bạn cũng rất ổn. Hãy trân trọng người bên cạnh mình và nhớ là phải có đi có lại, đừng ỷ lại khiến cho tình cảm nhạt nhòa nhé. Đây là người vô cùng hợp với bạn, sẽ quan tâm chăm sóc bạn hết mình, lo lắng cho sự nghiệp tương lai của bạn.

Tuổi Tuất

Cuối tuần này, tuổi Tuất được dự báo cũng sẽ gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc. Bản mệnh đón nguồn cát khí dồi dào, làm gì cũng thấy suôn sẻ hơn hẳn. Công danh sự nghiệp đang trên đà phát triển, cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình thì cơ hội thăng tiến hoàn toàn nằm trong tay của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, mang lại nguồn thu khá lớn cho con giáp này. Dù là công việc chính hay các việc kinh doanh, buôn bán tay trái đều có lợi nhuận khả quan. Công sức bạn bỏ ra đều xứng đáng, cuộc sống nhờ vậy cũng thêm phần dư dả và nhẹ nhàng.

Tài chính thuận lợi, nhiều chuyện may mắn sẽ đến với con giáp này, bản mệnh có thể nhờ thế mà đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!