Phong thủy ảnh hưởng đến tình yêu hôn nhân: Vì sao gia đình lục đục, tình duyên lận đận?

Tâm linh - Tử vi 10/02/2023 13:18

Những lưu ý về phong thủy có thể giúp bạn cải thiện được cuộc sống hôn nhân gia đình, cũng như đường tình duyên của mình đấy!

Khu vực nhà nơi bạn sống 

Theo phong thủy học, bất kỳ ai cũng có bản mệnh ngũ hành của mình, như Đông Tứ mệnh, Tây Tứ mệnh hoặc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Nếu người Đông Tứ mệnh ở những khu vực không phù hợp với Đông Tứ mệnh, từ trường khí lớn để xem xét, bạn đã mất đi một mối duyên trong chuyện tình yêu hôn nhân.

Phong thủy ảnh hưởng đến tình yêu hôn nhân: Vì sao gia đình lục đục, tình duyên lận đận? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều khu vực bởi nguyên nhân phong thủy, luôn xảy ra hiện tượng chuyện tình yêu, hôn nhân của những người sống trong khu vực đó khá giống nhau.

Ví dụ: khu vực này người kết hôn sớm nhiều, sinh con trai nhiều; ở khu vực khác tỷ lệ độc thân cao, người lớn tuổi cũng nhiều… Những điều này đều liên quan đến khí trường phong thủy. 

Người Pháp nổi tiếng lãng mạn nhưng khi đến khu vực tình cảm bị hạn chế về cảm xúc, chỉ cần sống ở đó lâu, cũng sẽ trở thành một người khô khan, cứng nhắc.

Vì vậy, cần nhanh chóng chuyển đi khỏi khu vực này, đến nơi có mệnh lý phù hợp với mình.

Căn nhà bạn sống

Theo phong thủy nhà ở, nếu cửa chính căn nhà của bạn có hướng không tốt, cửa chính và cửa sổ phòng khách thông nhau, cửa chính đối diện với cửa chính của nhà khác, khu vực giữa nhà là nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh và phòng bếp đối diện nhau hoặc chỉ cách nhau một bức tường, căn nhà khuyết góc đặc biệt là khuyết góc Tây Nam hoặc Tây Bắc, căn nhà ở dưới đất hoặc một nửa ở dưới đất…

Phong thủy ảnh hưởng đến tình yêu hôn nhân: Vì sao gia đình lục đục, tình duyên lận đận? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy thủ phạm gây ra những chuyện không hay trong tình yêu và hôn nhân của bạn chính là những điều này, nó trực tiếp làm cho phong thủy tình yêu hôn nhân của bạn cực kỳ kém.

Bởi vậy, bạn cần tổ chức, sắp xếp lại bố cục “không gian sống” của bạn, nên đặt thêm những vật cát tường. Có như vậy mới khiến tình yêu hôn nhân của bạn trở nên đẹp đẽ.

Bố trí trong căn nhà

Nếu bạn nhìn vào bốn điều trên và nhận thấy chúng vẫn ổn, thì khoan đã, hãy cẩn thận xem lại toàn bộ cách bố trí đồ đạc trong ngôi nhà mới của bạn: trên bàn bếp có đặt dao, kéo ở bên ngoài không? Xoong nồi và bồn rửa bát có nằm trên một đường thẳng hay không? Vị trí trung cung trong căn nhà bạn bố trí những thứ gì? Phòng ngủ nằm ở vị trí Tây Nam không? Đầu giường có theo với hướng Tây không?....

Nếu có, phong thủy tình yêu hôn nhân của bạn đã bị phá hoại hết tất cả trong sự vô tình của bạn.

Phong thủy ảnh hưởng đến tình yêu hôn nhân: Vì sao gia đình lục đục, tình duyên lận đận? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do đó đồ đạc trong nhà cần đơn giản, sắp xếp hợp phong thủy, loại bỏ những thứ ảnh hưởng đến vận thế tình cảm của bạn. 

Như vậy phong thủy tình yêu hôn nhân của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều, bạn nên đặt thêm vật cát tường để tăng vận đào hoa.

Ví dụ ở vị trí giữa phòng đặt thủy tinh màu hồng, hoặc đầu giường đặt hồ lô đồng, những thứ này đều khiến phong thủy tình yêu hôn nhân của bạn tốt lên.

Đồ trang sức bạn đeo 

Trên góc độ thẩm mỹ có rất nhiều người thích xăm mình, xuyên lỗ, đeo vàng bạc… Kết quả đương nhiên là phản tác dụng, cuộc hôn nhân rõ ràng đến tay lại bị phá vỡ. 

Nguyên nhân chính là đồ trang sức có thể tạo ra những chuyện không tốt cho hôn nhân tình yêu của bạn, những thứ này rất có thể không hợp với ngũ hành bản mệnh của bạn.

Vì vậy, trước tiên phải tìm hiểu rõ bản mệnh của mình, xem mình thuộc mệnh gì, sau đó “tùy bệnh dùng thuốc”, điều chỉnh lại phong thủy căn nhà và đồ trang sức trên người của bạn, nó sẽ khiến chuyện tình yêu hôn nhân của bạn đi tới cuối cùng.

 

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