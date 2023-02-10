Thầy phong thủy dặn kỹ: Đặt 3 thứ này ở trên cửa sổ, vận hạn qua đi phúc lộc tự nhiên đến, gia đình hòa thuận ấm êm

Tâm linh - Tử vi 10/02/2023 11:46

Dưới đây là 3 vật được thầy phong thủy khuyên đặt ở cửa sổ để đuổi tà, đem lại may mắn cho gia chủ.

Quả bầu hồ lô

Quả bầu là đồ vật đặt ở cửa sổ đem lại may mắn mang ý nghĩa cát tường rất phổ biến, người ta thích đặt quả bầu trên bậu cửa sổ vì 3 lý do chính.

Thứ nhất, quả bầu miệng nhỏ bụng lớn, có thể tụ khí, tụ tài trong nhà không cho chảy ra ngoài. Ngoài ra, nó còn có thể hấp thụ những điều không may mắn xung quanh ngôi nhà, nếu bên ngoài cửa sổ có những điềm xui xẻo, treo một quả hồ lô trên bậu cửa sổ có thể hóa giải những yếu tố bất lợi đó.

Thầy phong thủy dặn kỹ: Đặt 3 thứ này ở trên cửa sổ, vận hạn qua đi phúc lộc tự nhiên đến, gia đình hòa thuận ấm êm - Ảnh 1

Thứ hai, đồng âm của quả bầu là “phúc lộc”, trong phong thủy cửa sổ, quả bầu là biểu tượng của phú quý và điềm lành, đồng thời cũng mang ý nghĩa trường thọ, vì vậy, từ xa xưa, cả người giàu có lẫn người bình dân đều đặt quả bầu tại nhà.

Thứ ba, quả bầu là đồ trang trí bình dân rất thiết thực và có hình dáng đẹp, treo trên bậu cửa sổ không chỉ là một vật trang trí đẹp mà còn là một công cụ thiết thực cho đời sống con người.

Thời cổ đại hay hiện đại, bầu hồ lô thường được người ta dùng để đựng nước và rượu, nước là biểu tượng của phú quý nên bầu hồ lô đựng nước còn mang ý nghĩa thu hút tài lộc, đặt ở bậu cửa sổ là rất tốt lành.

Cây xanh

Chăm sóc hoa và cây cối trong thời gian nhàn rỗi đã là thói quen của nhiều người dân Việt Nam mình từ xa xưa.

Thời xưa, người ta coi việc trồng hoa là một việc tao nhã, nhiều người thường trồng một số loại cây ở hai bên nhà, trong xã hội hiện đại, cây xanh là một vật trang trí không thể thiếu trong ngôi nhà của chúng ta.

Cây xanh tràn đầy sức sống, có thể dẫn dắt luồng không khí tốt vào nhà, còn cửa sổ là nơi kết nối giữa ngôi nhà và thế giới bên ngoài, được gọi là “đôi mắt của ngôi nhà”.

Đặt cây xanh trên bậu cửa sổ có thể mang may mắn và mang phúc khí vào nhà, đồng thời cũng có thể cải thiện môi trường trong nhà khiến gia đình hạnh phúc.

Thầy phong thủy dặn kỹ: Đặt 3 thứ này ở trên cửa sổ, vận hạn qua đi phúc lộc tự nhiên đến, gia đình hòa thuận ấm êm - Ảnh 2

Ngoài ra, nếu bên ngoài cửa sổ xuất hiện một số hiện tượng không may mắn hoặc hướng cửa không hợp phong thủy thì đặt cây xanh trên bệ cửa sổ cũng có thể hóa giải được điềm gở mà chúng mang lại.

Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng thích hợp để đặt trên bậu cửa sổ, chúng ta nên cố gắng hết sức chọn một số loại cây dễ chăm sóc, xanh tốt như cây thường xuân, hoa đồng tiền, lưỡi hổ, cây sen đá...

Những loại cây có gai không thích hợp để đặt trên cửa sổ, cũng là cây nhưng chúng không phải đồ vật đặt ở cửa sổ đem lại may mắn.

Tiền xu

Đồng xu là loại tiền được lưu hành ở nước ta từ thời xa xưa và tượng trưng cho sự giàu có, vì vậy, đặt đồng xu trên bậu cửa sổ có ý nghĩa là là đem tốt lành tài lộc đến nhà.

Thầy phong thủy dặn kỹ: Đặt 3 thứ này ở trên cửa sổ, vận hạn qua đi phúc lộc tự nhiên đến, gia đình hòa thuận ấm êm - Ảnh 3

Khi luồng khí xấu vào nhà, đồng xu trên bậu cửa sổ sẽ cản lại khí xấu, thu hút khí tốt, điều này cũng có thể khiến tài khí của gia đình càng vượng, tài lộc bao trùm, thu nhập tự nhiên dễ dàng tăng lên.

Hơn nữa, hình dạng tròn trịa của đồng xu cũng phản ánh lên sự trọn vẹn, hài hòa, đặt trong nhà không chỉ có tác dụng trang trí mà còn có tác dụng thúc đẩy hạnh phúc gia đình, mang ý nghĩa phát tài phát lộc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tiên tri nhắc nhở, trong nhà xuất hiện 3 thứ này gia chủ sớm muộn cũng khánh kiệt, tiền đội nón ra đi, khó ngóc đầu lên

Tiên tri nhắc nhở, trong nhà xuất hiện 3 thứ này gia chủ sớm muộn cũng khánh kiệt, tiền đội nón ra đi, khó ngóc đầu lên

Nếu bạn thấy trong nhà mình xuất hiện những dấu hiệu này cần tìm cách hóa giải để mọi việc thuận lợi, hanh thông.

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Từ khóa:   phong thủy phong thủy nhà cửa tài lộc

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