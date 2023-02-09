Lá số tử vi 3 ngày cuối tuần (10-12/2): Định mệnh dát vàng, 3 con giáp chính thức vượt đại hạn, xòe tay nhận lộc, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 07:28

Tử vi dự báo trong 3 ngày cuối tuần này, những con giáp dưới đây rũ sạch vận xui, đón tài lộc đến nhà, phú quý bủa vây.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp có tính cách mạnh mẽ, nói được làm được. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người quyết đoán, không thích bàn lùi. Đôi khi con giáp này hơi bảo thủ, nóng nảy.

Lá số tử vi 3 ngày cuối tuần (10-12/2): Định mệnh dát vàng, 3 con giáp chính thức vượt đại hạn, xòe tay nhận lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu được cát tinh chiếu mệnh nên vận khí tốt lên từng ngày. Tử vi dự báo rằng, trong 3 ngày cuối tuần này (10-12/2), vận xui của tuổi Sửu sẽ qua đi nhường chỗ cho những cơ hội tốt đẹp, may mắn. Bản mệnh có thể đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu nắm bắt những cơ hội tốt xuất hiện trước mắt nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng, ví tiền ngày một đầy. Người làm ăn kinh doanh được quý nhân phù trợ nên công việc tiến hành thuận lợi, doanh số tăng lên đáng kể.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân vốn là người thích bay nhảy, yêu tự do, họ không muốn bị ràng buộc và luôn muốn tự mình phát huy sáng tạo. Tuy nhiên, thuở thiếu niên tuổi Thân phải trải qua khoảng thời gian vất vả, khó khăn, nhưng nhờ tinh thần lạc quan, yêu đời mà họ đã vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng.

Lá số tử vi 3 ngày cuối tuần (10-12/2): Định mệnh dát vàng, 3 con giáp chính thức vượt đại hạn, xòe tay nhận lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày cuối tuần này, nhờ được Thiên Ấn soi tỏ mà Thân sẽ trải qua giai đoạn hoàng kim của mình. Đây là lúc tuổi Thân có khả năng gặp được cơ hội ngàn năm có một, không những thế vận may sẽ tự động tìm đến giúp họ gầy dựng sự nghiệp thịnh vượng và thu hút nhiều tiền tài.

Trong thời gian tới, cuộc sống của Thân như chuyển sang một giai đoạn mới, bất kể bây giờ tài sản của họ như thế nào nhưng đến giai đoạn đó thì nếu không sống cuộc sống đại gia thì cũng dư ăn dư mặc, không thiếu thứ gì.

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ chăm chỉ, cần mẫn và có trách nhiệm trong công việc. Con giáp này có tính cách kiên định, mạnh mẽ, không chịu lùi bước trước khó khăn. Bản mệnh luôn được mọi người tin tưởng nhờ những đức tính tốt này.

Lá số tử vi 3 ngày cuối tuần (10-12/2): Định mệnh dát vàng, 3 con giáp chính thức vượt đại hạn, xòe tay nhận lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong công việc. Thời gian gần đây bản mệnh phải đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, vận thế của con giáp này sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong 3 ngày cuối tuần này (10-12/2).

Bản mệnh nhận được các cơ hội phát triển công việc. Đây cũng chính là thách thức để bản mệnh vươn lên, đạt bước tiến mới trên nấc thang sự nghiệp. Nếu nắm bắt được cơ hội này, tuổi Tỵ có thể thăng tiến mạnh mẽ, thu nhập tăng lên. Người có ý định chuyển việc cũng có thể tìm thấy cơ hội tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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