Có 5 loại cây chặn đứng tài lộc, đuổi Thần Tài: Thích đến mấy cũng không nên trồng trong nhà

Tuy nhiên, không phải cây cảnh nào cũng thích hợp để đặt trong nhà. Có một số loại cây cảnh phong thuỷ mang ý nghĩa không tốt, gia chủ không nên trồng làm cảnh ở nhà. Dưới đây là 4 loại cây như vậy.

Trong phong thuỷ, cây cảnh có ý nghĩa rất quan trọng. Người ta thường trồng những loại cây mang ý nghĩa phú quý, cầu tài lộc trong nhà với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho gia đình.

Ngoài ra xương rồng còn là biểu tượng của sự kiên cường, tinh thần dũng cảm, mạnh mẽ vượt lên trên nghịch cảnh. Đặc biệt, xương rồng có rất nhiều loại với các kiểu dáng khác nhau, phù hợp với sở thích của từng người. Xương rồng cũng có thể nở hoa với màu sắc rực rỡ, trông rất đẹp mắt.

Xương rồng là loại cây có sức sống mạnh mẽ. Cây cảnh có thể sống trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, một số người thích trồng xương rồng để không phải tốn nhiều công chăm sóc.

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, xương rồng không phải loại cây đem lại may mắn. Người ta cho rằng những chiếc gai nhọn của xương rồng ẩn chứa sát khí. Do đó, đặt cây cảnh xương rồng trong nhà đồng nghĩa với việc để những chiếc gai xương rồng chĩa thẳng vào các thành viên trong gia đình.

Theo phong thủy, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tình thân của các thành viên trong gia đình.

Do đó, dù thích đến mấy gia chủ cũng nên tránh để xương rồng trong nhà. Loại cây này chỉ nên trồng ở ngoài ban công hoặc sân thượng.

Bách bonsai

Cây bách bonsai có dáng đẹp tự nhiên nên được nhiều người yêu thích. Nếu chỉ xét về ngoại hình, đây là một loại cây cảnh đẹp. Tuy nhiên, theo phong thủy, đặt cây bách bonsai trong nhà là điều mà gia chủ nên tránh.

Nguyên nhân là do từ xa xưa, người ta thường trồng loại cây cảnh này ở phần mộ của những người đã khuất hoặc cạnh bia/miếu. Do đó, cây bách bonsai thường gắn liền với sắc khí lạnh lẽo. Trong khi đó, gia đình cần sự ấm cúng.

Ngoài ra, rễ của loại cây cảnh này tương đối to và khá thô, nếu trồng trong nhà sẽ làm mất cân bằng âm dương. Người xưa cho rằng Khi âm dương trong nhà không ổn định, sức khỏe cũng như công việc của các thành viên trong gia đình cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, gia chủ tốt nhất không nên trồng cây bách ở trong nhà.

Dạ lan hương

Cây dạ lan hương có vẻ đẹp bắt mắt và mùi hương dễ chịu. Tuy nhiên, đây cũng là một loại cây cảnh mà người xưa tránh trồng trong nhà.

Theo phong thủy, trồng dạ lan hương trong nhà sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, khiến vợ chồng lục đục, cãi vã thường xuyên, các thành viên trong nhà không đùm bọc, yêu thương nhau.

Ngoài ra, dạ lan hương có đặc tính là nở vào ban đêm. Điều đó làm cho loại cây cảnh này được cho là hiện thân của ma quỷ. Nó làm mất cân bằng âm dương trong căn nhà và mang đến nguồn năng lượng xấu cho gia chủ.

Hoa bỉ ngạn

Hoa bỉ ngạn là loài hoa có màu sắc tương đối rực rỡ. Nhiều người khá thích loại hoa này. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cho rằng không nên trồng loại hoa này trong nhà vì đây là loại cây cuối cùng các linh hồn nhìn thấy khi đi qua cầu Nại Hà chuyển sinh sang một kiếp mới.

Do đó, hoa này trồng ở đâu sẽ mang nhiều âm khí đến đó, không tốt cho việc phát triển của gia đình.

Cây dâu tằm

Cây dâu thường được hay sử dụng để đuổi điều xui xẻo. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, cây dâu là loại cây mà gia chủ không nên trồng ở khu vực trước cửa nhà. Theo tiếng Hán, cây dâu có phát âm giống từ "tang" trong tang tóc, tang thương.

Trồng dâu tằm trước cửa nhà có thể mang đến cảm giác lạnh lẽo, hưu quạnh, khiến phong thủy của gia đình bị ảnh hưởng. Nếu muốn trồng dâu tằm, gia chủ nên trồng chúng trong vườn hoặc sau nhà, tránh trồng ở khu vực trước cửa nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!